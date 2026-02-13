「私たちの思い通じた」遺族が心境明かす…群馬・伊勢崎市家族3人死亡事故で71歳元トラック運転手に懲役20年判決　危険運転致死傷罪成立を認める

2024年5月、群馬県伊勢崎市で飲酒運転のトラックが乗用車に衝突し、家族3人が死亡した事故の裁判で13日、裁判所は危険運転致死傷罪の成立を認め、71歳の元トラック運転手の男に懲役20年の判決を言い渡した。遺族は「思いが通じた。罪を償ってほしい」と語った。

家族3人死亡事故で被告に懲役20年の判決

群馬県・伊勢崎市の国道で2024年5月、乗用車がトラックに衝突され、家族3人が死亡した事故で危険運転致死傷の罪に問われている男の裁判。

事故から1年9カ月が経った13日、注目の判決が言い渡された。

裁判長：

主文 被告人を懲役20年に処する。

懲役20年を言い渡されたのは、元トラック運転手の鈴木吾郎被告（71）。

起訴状などによると、鈴木被告は、2024年のゴールデンウィーク最終日、酒を飲んでトラックのハンドルを握り、対向車線にはみ出して乗用車に衝突。

この事故で乗用車に乗っていた、当時2歳の塚越湊斗ちゃん、父親の寛人さん（当時26）、祖父の正宏さん（当時53）が死亡した。

当時、酒の影響により事故を起こしたとして、危険運転致死傷の罪に問われている鈴木被告。

そして迎えた午後3時…。

前橋地裁の裁判長は、「アルコールを体に保有する状態で、運転を開始した」などとして、危険運転致死傷罪の成立を認め、検察側の求刑通り、懲役20年の判決を言い渡した。

遺族「子どもたちにやったよと報告しました」

判決後、遺族らは会見を開き、現在の心境を明かした。

遺族：

20年という判決をきいた時に、私たちの思いが通じたんだなって思いました。今までのことを考えると急に涙があふれて、子どもたちにやったよと報告しました。よかったです。

鈴木被告に対しては「自分が犯した罪の重さをしっかり受け止めて、罪を償ってほしいそれだけです」と話した。

（「イット！」2月13日放送より）