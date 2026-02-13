¥¬¥Á¤Î½éÂÐÌÌ2¿Í¤ÎÌ©¼¼¥«¥é¥ª¥±¤ò´Ñ»¡¡ªBALLISTIK BOYZ¡¦²ÃÇ¼²Å¾¡ß¸µ¥¿¥¤¥×¥í¸õÊäÀ¸¡¦ÎëÌÚÎ¿¡ã½éÂÐÌÌ´Ñ»¡¡ä
ÉáÃÊ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤éÈà½÷¤é¤ÎÃæ¤«¤é¶¦ÄÌÅÀ¤Î¤¢¤ë2¿Í¤¬½éÂÐÌÌ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿2¿Í¤À¤±¤Î¡Ö¥Ï¥³¡×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö²¿¤«¡×¤ò¤µ¤»¤Æ¤ß¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê´Ñ»¡·Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø½éÂÐÌÌ´Ñ»¡¡Á¿ä¤·¤È¿ä¤·¤ò¥Ï¥³¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¡£¡Á¡Ù¤¬¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤è¤ê¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ölogirl¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡È¿ä¤·¡É¤¬¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥É¥¥É¥¡¦¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Ã¤½¤ê¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤ÎÈÖÁÈ¡£
2¿Í¤¬½éÂÐÌÌ¤·¤¿VTR¤ò¸«¤ë´Ñ»¡¼Ô¤Ï¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤ÈÌîÏ¤²ÂÂå¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤¬¤Ä¤È¤á¤ë¡£
Âè1ÃÆ¤Î´Ñ»¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö½éÂÐÌÌ¥«¥é¥ª¥±¡×¡£
½éÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢BALLISTIK BOYZ ²ÃÇ¼²Å¾¡Ê29¡Ë¤È¸µ¥¿¥¤¥×¥í¸õÊäÀ¸¡¦ÎëÌÚÎ¿¡Ê27¡Ë¤À¡£
¢¡¡Ö¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡×ËÜµ¤¥«¥é¥ª¥±Á´16¶Ê¡ª
BALLISTIK BOYZ ¤Ï¡¢EXILE TRIBE½é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä7¿ÍÁÈ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²ÃÇ¼¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âÍê¤é¤ì¤ë¤ª·»¤µ¤óÅªÂ¸ºß¡£
ÎëÌÚÎ¿¤Ï¡¢10Âå¤Ç¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢°ìÅÙ·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ì¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËºÆÄ©Àï¡£ºÇ½ª12Ì¾¤Þ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Øwish¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤â¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò·Ð¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Î¤¢¤ë2¿Í¤¬¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç½éÂÐÌÌ¡£
Ì©¼¼¤Ç2¿Í¤¤ê¤Î¤Ê¤«¡¢¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÈà¤é¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êºÇ½ª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö2»þ´Ö¸å¤Ë¥«¥é¥ª¥±¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç3¶Ê¹ç·×275ÅÀ°Ê¾å¤ò¼è¤ì¡×¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌÜÉ¸ÅÀ¿ô¤Î¹â¤µ¤Ë¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤¹2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»ØÎá¤ËÄ©Àï¡£
¡Ö¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹²Î¤¨¡×¤È¤¤¤¦»ØÎá¤Ç¤Ï¡¢²ÃÇ¼¤ÎÀèÇÚEXILE¤Î¡ØLovers Again¡Ù¤ò¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤2¿Í¡Ä¡£
½ª»ÏÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ëÎëÌÚ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¥Û¥ó¥Þ¤«¤ï¤¨¤¨¤Ê¡×¤È´Ñ»¡¼Ô¡¦¿¹ÅÄ¤Ï¥á¥í¥á¥í¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÖÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤í¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥é¥ª¥±¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë²ÃÇ¼¤¬¡¢¿¹ÅÄ¡õÌîÏ¤Çú¾Ð¤ÎÁ´ÎÏ¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯»£±Æ¤·¤í¡×¤ÇÌ©Ãå»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»ØÎá¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ë¤Þ¤ë¤Ç·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
²Î¾§ÎÏÈ´·²¤Î2¿Í¤Ï¡¢Á´16¶Ê¤Î¥«¥é¥ª¥±¤òÈäÏª¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²ÃÇ¼¤ÈÎëÌÚ¤Ï¡¢¥«¥é¥ª¥±¤òÄÌ¤·¤Æå«¤ò¿¼¤á¡¢ºÇ¸å¤ËÂÔ¤Á¹½¤¨¤ëºÎÅÀ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¢¡¼ýÏ¿¸å¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄ¡õÌîÏ¤²ÂÂå¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÌîÏ¤¡§¾Ð¤Ã¤¿¡ª
¿¹ÅÄ¡§¡Ê¤³¤Î´ë²è¡Ë¡Ö¤¤¤¤¤«¤â¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡£²ÃÇ¼·¯¡¢ÎëÌÚ·¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÏÆÃ¤Ë¤¿¤Þ¤é¤ó¤Î¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡©
ÌîÏ¤¡§¤¢¤ì¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¤¬Ä¹¼Ü¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤·¤Í¡£
¿¹ÅÄ¡§¿ä¤·¤Î¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤â¸«¤é¤ì¤ë¤·¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¸«¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤È¤«¤Ë¥â¥ë¥Ã¥¯¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¸òÎ®¿¼¤á¤ë¤Î¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¡Ö½éÂÐÌÌ¥«¥é¥ª¥±¡×¤â¤¤¤¤¤«¤â¤ì¤Ê¤¤¡£
ÌîÏ¤¡§¡Ö¸«¤Ä¤á¤¢¤Ã¤Æ²Î¤¨¡×¤Î»ØÎá¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶á¤¤µ÷Î¥´Ö¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ú¡¼¥¹¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤Ë¡Ë¤¤¤¤¤«¤â¡ª
¿¹ÅÄ¡§¤¿¤À¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤ò¸«¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£
ÌîÏ¤¡§¡Ê¾Ð¡Ë
¿¹ÅÄ¡§²¦Æ»¤ÎÃËÁ°¤È¡¢ÄïÅª¤«¤ï¤¤¤µ¤Î¤¢¤ëÃËÁ°¤À¤«¤é¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ÌîÏ¤¡§¤À¤·¡¢2¿Í¤È¤âÁÇÄ¾¤À¤«¤é¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡£²Î¼ê¤À¤·²Î¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¥Ð¥é¡¼¥É¤ò²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÇÄ¾¤µ¤¬¤¤¤¤¡£¤¢¤½¤³¤Ë¡Ê¿¹ÅÄ¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£
¿¹ÅÄ¡§²¶¤â¥Ð¥é¡¼¥É¤¤¤ì¤ë¤ï¡ª¡¡¥Ð¥é¡¼¥É¤¤¤ì¤¿¤éÁ´Éô²ò·è¤¹¤ó¤Í¤ó¡£