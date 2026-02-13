NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが、ヘブン役のトミー・バストウと錦織友一役の吉沢亮による2ショットオフショットを公開した。

参考：『ばけばけ』吉沢亮の“絶望を超えた無の感情”に息を呑む 錦織の人生が報われることを願う

投稿では吉沢とバストウが衣装姿で並んで立ち、穏やかな表情を見せている。キャプションには「ヘブンさんが松江に滞在したのは1年3カ月。ヘブンさんと錦織さん、二人の友情はこれからどうなってしまうのでしょうか。どうか最後まで見届けてください」とコメントが添えられた。第95話で“今生の別れ”が描かれたばかりだ。

また、『あさイチ』プレミアムトークに出演した吉沢のスタジオショットも公開。「錦織友一役を演じる吉沢亮さんに、髙石あかりさんとトミー・バストウさんのインタビュー映像を交えて、『ばけばけ』のお話から、役作りについてもたくさん語っていただきました」と、番組の内容が紹介されている。写真には、『ばけばけ』の登場人物たちが描かれたイラストパネルを背景に、両手を上げて笑顔を見せる吉沢の姿が収められた。

『ばけばけ』は第19週「ワカレル、シマス。」の放送を終えた。第95話ではトキ（髙石あかり）とヘブンが松江を離れる日が訪れ、錦織が体調不良から喀血するという衝撃的なラストシーンが描かれた。（文＝リアルサウンド編集部）