神戸vs長崎 スタメン発表
[2.13 J1百年構想リーグ WEST第2節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 7 井手口陽介
MF 11 武藤嘉紀
MF 13 佐々木大樹
MF 15 ジエゴ
MF 25 鍬先祐弥
FW 29 小松蓮
控え
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 5 郷家友太
MF 14 乾貴士
MF 18 井出遥也
MF 28 濱崎健斗
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 6 江川湧清
DF 48 照山颯人
DF 50 進藤亮佑
MF 5 山口蛍
MF 8 岩崎悠人
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 23 米田隼也
MF 41 長谷川元希
FW 10 マテウス・ジェズス
FW 18 山崎凌吾
控え
GK 13 波多野豪
DF 25 櫛引一紀
DF 38 田所莉旺
MF 11 ノーマン・キャンベル
MF 19 澤田崇
MF 22 翁長聖
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
監督
高木琢也
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 7 井手口陽介
MF 11 武藤嘉紀
MF 13 佐々木大樹
MF 15 ジエゴ
MF 25 鍬先祐弥
FW 29 小松蓮
控え
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
MF 5 郷家友太
MF 14 乾貴士
MF 18 井出遥也
MF 28 濱崎健斗
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 6 江川湧清
DF 48 照山颯人
DF 50 進藤亮佑
MF 5 山口蛍
MF 8 岩崎悠人
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 23 米田隼也
MF 41 長谷川元希
FW 10 マテウス・ジェズス
FW 18 山崎凌吾
控え
GK 13 波多野豪
DF 25 櫛引一紀
DF 38 田所莉旺
MF 11 ノーマン・キャンベル
MF 19 澤田崇
MF 22 翁長聖
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
監督
高木琢也