米沢の冬の風物詩上杉雪灯篭まつりがあすからはじまります。

【写真を見る】会場を照らす幻想的な明かり 米沢の冬の風物詩「上杉雪灯篭まつり」を前に急ピッチで準備！ 暖かさから戸惑いの声も...（山形）

会場ではきょう日中も急ピッチで祭りの準備が進められていました。

上杉雪灯篭まつりは今年で４９回目となります。雪で作った灯篭にロウソクを灯し会場を幻想的な明かりで照らします。

近年は雪が少なく、規模を縮小しての開催が続いていましたが、今年は平年を上回る降雪があり、雪灯籠の数は１８７基。９８の企業や団体が参加しました。

あすから始まる祭りに備え、会場ではきょう朝から急ピッチで作業が進められていました。

■戸惑いの声も...

きょうは天気にも恵まれ、作業速度を上げていきたいところですがあたたかさから戸惑いの声も。





参加者「やわらかい。いつもだとノコギリでやっても固くてなかなか削れない」

「かき氷みたいだもん」





参加者は「ここ恐いんだけど。こっちでいい？」

「これ崩れてきそう」





大学生「今回が初めてです。なかなか大変。雪も固くて削れなくて」

「（Ｑ毎年作っている人の話によると今年めちゃくちゃ柔らかい）そうなんですね」

■れぞれの個性が光る仕上がりに！

雪灯籠は高さ２メートルほどの「トーフ」と呼ばれる雪の塊から削りだして作ります。基準の形はあるもののそれぞれの個性が光る仕上がりになります。

参加者「今年はザラザラ雪で苦戦しています。製作途中から雪が解けたり形を作るのが手こずっている」

上杉雪灯篭まつりはあすから２日間、上杉神社を中心に一帯で行われ、午後５時半から点灯が始まります。