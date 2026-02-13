なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramを更新。2月11日に出演したフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』のオフショットを披露し、抜群のスタイルと変化あるビジュアルでファンの視線を集めている。

【写真】道枝駿佑の小顔ぶり際立つ風船ショット＆前髪スタイリングにも注目／なにわ男子『週刊ナイナイミュージック』2種類衣装の集合ショット／道枝駿佑、プラチナブロンドの王子様ビジュアル（4本）

■道枝駿佑、対照的なスタイリングで魅了

番組では、なにわ男子が新曲の「HARD WORK」と「スキスギ」の2曲をパフォーマンス。「HARD WORK」ではクールな色違いのスカジャン姿で登場。一方「スキスギ」では、ブラウンを基調にしたシックな装いに、首元のピンク系ネクタイやスカーフで可愛らしさをプラス。対照的なスタイリングで観る者を魅了した。

「週刊ナイナイミュージックありがとうございました」とコメントを添えた投稿の1枚目には、「スキスギ」衣装の道枝が登場。裾に布をあしらった個性的なオーバーサイズジャケットに、白のタートルネックとシャツをレイヤード。首元のピンクのスカーフと、下ろした前髪が柔らかな雰囲気を演出している。

ピンクの風船を頬に当てて口を尖らせる姿（3枚目）や、7枚目の首を傾げ手でハートを作るポーズなど、上品さと愛らしさを兼ね備えた表情が印象的。5枚目の膝上ショットでは、オーバーサイズのシルエットと風船が引き立てる、道枝の小顔ぶりとスタイルの良さに驚かされる。

一方、「HARD WORK」ではセンターパートで額を見せたスタイリングに、オレンジのスカジャンを合わせた姿を披露。床にしゃがみ込むなど、ヤンチャなムードを醸し出すポージングも見せた。最後は座り込みながらピースサインでにっこりと微笑み、道枝らしい爽やかな笑顔で締めくくっている。

SNSでは「めちゃくちゃカッコ可愛すぎ」「黒髪×襟足なししゅんくん最高」「スタイリング変えてくれるの天才アイドル」「どっちのビジュも優勝」「スカジャンのヤンキー感ときめく！」「ギャップにメロメロです」と絶賛のコメントが寄せられている。

■『週刊ナイナイミュージック』なにわ男子2種類の衣装で集合ショット

なお、『週刊ナイナイミュージック』公式Xには、それぞれの衣装での集合ショットも掲載されている。

