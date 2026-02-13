¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê2·î13Æü¡¦Ìë´Ö¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î13Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þÌîÂ¼¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 108(¡¡¡¡ 108)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 727(¡¡¡¡ 727)
¢þÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 434(¡¡¡¡ 434)
¢þ¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 520(¡¡¡¡¡¡ 0)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2867(¡¡¡¡2867)
¢þ»°É©UFJ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡33(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þSBI¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1422(¡¡¡¡ 804)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64(¡¡¡¡¡¡34)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡80(¡¡¡¡¡¡34)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 94430(¡¡ 37154)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 4·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 392(¡¡¡¡ 262)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 5·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 1)
¢þ³ÚÅ·¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 675(¡¡¡¡ 377)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15(¡¡¡¡¡¡ 3)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 59420(¡¡ 29574)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 4·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 229(¡¡¡¡ 119)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 5·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12(¡¡¡¡¡¡ 6)
¢þ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 115(¡¡¡¡ 115)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7969(¡¡¡¡7969)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 4·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45(¡¡¡¡¡¡45)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 5·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
¢þ¾¾°æ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 932(¡¡¡¡ 932)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10(¡¡¡¡¡¡10)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 24485(¡¡ 24485)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 4·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7(¡¡¡¡¡¡ 7)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 5·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
