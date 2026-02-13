　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3990(　　2240)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2011(　　1371)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2000(　　1922)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 271(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1703(　　 770)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1022(　　 591)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1904(　　1904)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2990(　　1301)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1033(　　 971)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8744(　　8693)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1027(　　 292)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 241(　　 241)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　11(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1897(　　1043)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　55(　　　25)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 317(　　 287)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 97784(　 46318)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 627(　　 205)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 6(　　　 4)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 651(　　 369)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 52324(　 23274)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 139(　　　47)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　12(　　　12)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7869(　　7869)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　56(　　　56)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 694(　　 694)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 25451(　 25451)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

