主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3990( 2240)
TOPIX先物 3月限 2011( 1371)
日経225ミニ 3月限 2000( 1922)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 271( 0)
TOPIX先物 3月限 1703( 770)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1022( 591)
日経225ミニ 3月限 1904( 1904)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2990( 1301)
TOPIX先物 3月限 1033( 971)
日経225ミニ 3月限 8744( 8693)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1027( 292)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 241( 241)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1897( 1043)
6月限 55( 25)
TOPIX先物 3月限 317( 287)
日経225ミニ 3月限 97784( 46318)
4月限 627( 205)
5月限 6( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 651( 369)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 3月限 52324( 23274)
4月限 139( 47)
5月限 12( 12)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 7869( 7869)
4月限 56( 56)
5月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 694( 694)
6月限 20( 20)
日経225ミニ 3月限 25451( 25451)
4月限 17( 17)
5月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
