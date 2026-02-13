外国証券 先物取引高情報まとめ（2月13日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11022( 10989)
6月限 50( 50)
TOPIX先物 3月限 11410( 11410)
日経225ミニ 3月限 183391( 183391)
4月限 1005( 1005)
5月限 27( 27)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3969( 3969)
6月限 52( 52)
TOPIX先物 3月限 9776( 9776)
日経225ミニ 3月限 70547( 70547)
4月限 773( 773)
5月限 31( 31)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 55( 0)
TOPIX先物 3月限 342( 342)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1085( 1057)
TOPIX先物 3月限 2279( 2241)
日経225ミニ 3月限 2266( 2264)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 460( 410)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 1898( 1898)
日経225ミニ 3月限 7940( 7940)
4月限 40( 40)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 400( 317)
TOPIX先物 3月限 1356( 1356)
日経225ミニ 3月限 843( 843)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3830( 3802)
TOPIX先物 3月限 6305( 6305)
日経225ミニ 3月限 37264( 37264)
4月限 12( 12)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 167( 134)
TOPIX先物 3月限 2016( 2016)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 74( 74)
TOPIX先物 3月限 742( 742)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 346( 346)
TOPIX先物 3月限 1649( 1649)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 138( 138)
6月限 14( 14)
TOPIX先物 3月限 226( 226)
日経225ミニ 3月限 989( 989)
4月限 58( 58)
5月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
