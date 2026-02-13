　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11022(　 10989)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　50(　　　50)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11410(　 11410)
日経225ミニ　 　 3月限　　　183391(　183391)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1005(　　1005)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　27(　　　27)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3969(　　3969)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　52(　　　52)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9776(　　9776)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 70547(　 70547)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 773(　　 773)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　31(　　　31)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　55(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 342(　　 342)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1085(　　1057)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2279(　　2241)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2266(　　2264)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 460(　　 410)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1898(　　1898)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7940(　　7940)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　40(　　　40)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 400(　　 317)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1356(　　1356)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 843(　　 843)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3830(　　3802)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6305(　　6305)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 37264(　 37264)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　12(　　　12)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 167(　　 134)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2016(　　2016)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　74(　　　74)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 742(　　 742)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 346(　　 346)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1649(　　1649)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 138(　　 138)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 226(　　 226)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 989(　　 989)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　58(　　　58)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース