外国証券 先物取引高情報まとめ（2月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 21988( 20816)
6月限 128( 28)
TOPIX先物 3月限 19696( 19562)
日経225ミニ 3月限 218944( 218904)
4月限 6725( 4725)
5月限 18( 18)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12030( 11203)
6月限 169( 119)
TOPIX先物 3月限 20946( 20509)
日経225ミニ 3月限 140396( 140356)
4月限 4144( 4144)
5月限 40( 40)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2332( 913)
TOPIX先物 3月限 1791( 1640)
日経225ミニ 3月限 8281( 8281)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5471( 1749)
TOPIX先物 3月限 8235( 4927)
日経225ミニ 3月限 2587( 2581)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3627( 1395)
TOPIX先物 3月限 9973( 4560)
日経225ミニ 3月限 11895( 10949)
4月限 7( 7)
5月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3079( 2895)
6月限 50( 0)
TOPIX先物 3月限 4893( 4789)
日経225ミニ 3月限 12106( 10755)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7844( 7329)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 10679( 10679)
日経225ミニ 3月限 65640( 65640)
4月限 3294( 3294)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1388( 1230)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 3224( 2044)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4481( 1572)
TOPIX先物 3月限 702( 367)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 814( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 464( 461)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 777( 777)
日経225ミニ 4月限 30( 30)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
