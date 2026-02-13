　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 21988(　 20816)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 128(　　　28)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 19696(　 19562)
日経225ミニ　 　 3月限　　　218944(　218904)
　　　　　 　 　 4月限　　　　6725(　　4725)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　18(　　　18)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12030(　 11203)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 169(　　 119)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 20946(　 20509)
日経225ミニ　 　 3月限　　　140396(　140356)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4144(　　4144)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　40(　　　40)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2332(　　 913)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1791(　　1640)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8281(　　8281)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5471(　　1749)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8235(　　4927)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2587(　　2581)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3627(　　1395)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9973(　　4560)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 11895(　 10949)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3079(　　2895)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　50(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4893(　　4789)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 12106(　 10755)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7844(　　7329)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10679(　 10679)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 65640(　 65640)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3294(　　3294)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1388(　　1230)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3224(　　2044)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4481(　　1572)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 702(　　 367)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 814(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 464(　　 461)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 777(　　 777)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　30(　　　30)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

