　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万6000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　13(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万6500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 0)


◯5万6750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万6875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万7000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース