　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　50(　　50)
松井証券　　　　　　　　　　　　29(　　29)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 125(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 100(　　 0)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 0)


◯5万7875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万7750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　71(　　71)
ソシエテジェネラル証券　　　　　65(　　65)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース