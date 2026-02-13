「日経225オプション」3月限コール手口情報（13日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
松井証券 29( 29)
SBI証券 125( 11)
三菱UFJeスマート 7( 7)
JPモルガン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 100( 0)
楽天証券 10( 0)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 9( 3)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 71( 71)
ソシエテジェネラル証券 65( 65)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
