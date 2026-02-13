　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 253(　 153)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　37(　　37)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　15(　　15)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　10(　　10)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
日産証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
野村証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
豊証券　　　　　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
Jトラストグローバル　 　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 300(　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　 200(　　 0)


◯5万7875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万7750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
野村証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ゴールドマン証券　　　　　　　1448(　　 0)


◯5万7625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　26(　　26)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　48(　　 0)


◯5万7375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
Jトラストグローバル　 　　　　　 6(　　 6)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)


◯5万7000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　86(　　86)
みずほ証券　　　　　　　　　　　40(　　40)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　10)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　 600(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 590(　　 0)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース