「日経225オプション」3月限コール手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 253( 153)
BNPパリバ証券 37( 37)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SMBC日興証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 10( 10)
UBS証券 10( 10)
日産証券 10( 10)
野村証券 10( 10)
豊証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
SBI証券 10( 6)
楽天証券 3( 3)
Jトラストグローバル 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
バークレイズ証券 200( 0)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
野村証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
ゴールドマン証券 1448( 0)
◯5万7625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 48( 0)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
Jトラストグローバル 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 86( 86)
みずほ証券 40( 40)
BNPパリバ証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
SBI証券 14( 10)
三菱UFJ証券 10( 10)
松井証券 5( 5)
シティグループ証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
野村証券 600( 0)
ビーオブエー証券 590( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
