°ËÆ£ÈþÍè¡¢2025Ç¯¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¡õ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ³¨ÊÁ²ò¶Ø
°ËÆ£ÈþÍè¤¬¡¢2026Ç¯3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØITO MIKU Live 2025¡ØBirth of Pops¡Ù¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯10·î11Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã°ËÆ£ÈþÍè Live 2025 Birth of Pops¡ä¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¡¢ÈäÏª¤·¤¿Á´20¶Ê¤ÈMC¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸½¾ì¤äÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÄ¾·ÂÌó30cm¤ÎLP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢Æ±º¤¹¤ë»æµÓ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉô²°¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2·î15Æü20»þ¤è¤êËÜ¸ø±é¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ò¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ØITO MIKU Live 2025¡ØBirth of Pops¡Ù¡Ù
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢§TVÊüÁ÷¡¿°ËÆ£ÈþÍè Live 2025 Birth of Pops
½é²óÊüÁ÷¡§2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë20:00 ¡Á
https://www.animax.co.jp/programs/NN10003078
ÊüÁ÷¡§¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹
COXC-7512¡¿¡ï16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Blu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯
¡¦24P ¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÆ±º
¡¦LP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡¦»æµÓ¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÅ¸¼¨ÍÑ¡Ë
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.La-Pa-Pa Cream Puff
2.Morning Coffee
3.¥ï¥¿¥·¥¤¥í
4.MC1
5.¸É¹â¤Î¸÷ Lonely dark
6.Born Fighter
7.Shocking Blue
8.ÅÚÍË¤Î¥ë¡¼¥ë
9.MC2
10.No Color
11.hello new pink
12.Åô¤ê
13.Outfit Change
14.Ë¢¤È¥Ù¥ë¥Ù¡¼¥Ì
15.¼·¿§Cookie
16.Good Song
17.MC3
18.PEARL
19.ÀÄ100¿§
20.·¯¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È
21.MC4
22.No.6
23.Îø¤ÏMovie
24.TickTack Invitation
25.MC5
26.all yours
¢§¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¡Ü56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(57mm) ¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§B2¥¿¤Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
Amazon¡§ LÈÇ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È5Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê57Ð¡Ë¡Ü2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¢§¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¸ÂÄêÈ×
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§B2¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É 1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÄ¶¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§µÇ°¥é¥Ü¥²¥Þ¥×¥ê¥«¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É 2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó
²¼µ´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´Í½ÌóÄº¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ÆÃÅµ¡§
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥ÈA¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥ÈB¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¢§¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶1¹æ´Û 7F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡ãÂè1Éô¡ä13:00¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè2Éô¡ä15:30¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè3Éô¡ä18:00¡Á¡¡¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
¡ãÂè1Éô¡ä14:00¡Á
¡ãÂè2Éô¡ä16:00¡Á
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡AKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡ãÂè1Éô¡ä13:00¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè2Éô¡ä15:30¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè3Éô¡ä18:00¡Á¡¡¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ