ストロングスタイルプロレスを主戦にしている村上和成が13日、都内でメディアを呼びつけて勝手に懇親会を開き、ストロングスタイルプロレスの平井丈雅代表の新たなTシャツをつくりお披露目した。

昨年同様にメディアを勝手に集合させ、懇親会でごま団子を振る舞った。そして、「皆さんにプレゼントがあるんだよ」と背中に「PARTNER」とプリントされた平井代表のTシャツを「限定品だから、次の大会（3月19日、後楽園ホール）で着てこいよ」と無理矢理に手渡した。

さらに平井代表を呼びつけ、新作という「他力本願」と胸にプリントされ、正座する柄のものを着用させた。そして、3月19日のストロングスタイルプロレス後楽園大会を宣伝したところで村上は「平井さん対戦カード全然出てないけど、相変わらず遅いよ。ところで俺は試合に出るの？」と詰め寄る。

平井代表は「村上さんには出てもらって熱い試合をしてもらいます。カードは来週発表します。村上さんと長年にわたっていろんな意味で因縁のある相手。対戦していただくか、組んでいただくか楽しみにしていただきたいと思います」と口が堅かった。これに村上が反発。「来週？勝手に決めてるけど、断ったらどうする？飲まなきゃいけないの？バーンと出してチーンと散ったらどうなのかな」と不穏な発言が続いた。