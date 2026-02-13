中道改革連合は13日午後に代表選挙を行い、元立憲民主党・幹事長の小川淳也氏が新代表に選出されました。今回は、この「中道の代表選挙」と「高市首相の動き」のオモテとウラ側について、日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。

■中道・新代表は“庶民感覚重視”の政治家

──まず1つめ。オモテの動きとしては、中道の新代表が小川淳也さんに決まりました。小川さんは「パーマ店の長男」としても知られています。一方でウラ側では“中道が公明党に今後、乗っ取られるのでは？”と。これはどういうことでしょうか。

はい、まずオモテの動きについて。午後1時半過ぎに、54歳の元立憲幹事長・小川淳也さんに決まりました。

この方、私も時々話をしますが、熱血漢でまっすぐな性格で、香川・高松のご出身、ご自身が「パーマ店の長男」と表現していますが、庶民感覚を重視する政治家でもあります。

■与党側には“中道が公明に乗っ取られる”との見方も

この中道は、立憲と公明が合流してできましたが、新代表の小川さんは立憲出身、一方、この代表選のウラ側では、今後「公明党に乗っ取られるのでは」という見方が与党側から上がっているんです。

──代表選は立憲出身の2人が出て公明出身者は出ませんでした。それでも、“今後乗っ取られるのでは？”とはどういうことでしょう？

というのも、衆院選を経て立憲出身者は146人から21人に、120人以上を減らしました。一方、公明出身者は比例代表で優遇されたことで24人から28人に増えています。

13日の代表選で投票権が与えられたのは当選した49人で、最大勢力は公明出身者です。

実際、13日の代表選の最後の訴えでも、2人の候補は意識してか、「平和主義」など公明党がこだわってきたフレーズを多く使いました。一方で公明党の出身者は、自分たちの組織票で新代表が決まったと見られないように「自主投票」だと強調していました。

今回の結果は、27対22で、公明党が組織的に動いたとはみられていませんが、今後も党内のバランスにお互い苦慮することになりそうです。

■高市首相 13日は手と歯の治療へ

──そして2つめ。13日、高市首相にはオモテにみえる動きとウラ側の動きがあったということす。オモテは手と歯の治療、ウラは自民党コクタイ幹部呼び出し。まずは手の治療が今も続いているということでとても心配ですね。

13日の高市首相のオモテの動き。午前10時から定例の閣議を行ったあと都内にある病院に入りました。4時間近く滞在して手の治療などを行ったとみられます。その後、都内の歯科医院を訪れています。

首相は事前に周辺に「レントゲン撮影と注射に行く」と話していました。

■高市首相「国対」のあり方に不満？

一方で、ウラ側の動きとして、高市首相に気になる動きがあったんです。

閣議から治療に出かけるまでの間に、自民党のコクタイ幹部らを官邸に呼び出したんです。このコクタイとは「国会対策委員会」の略で、国会に提出された法案を成立させるまでのスケジュールなどを与野党で調整する役割を担っています。ある首相周辺によれば、高市首相はこの「国対」のあり方に、強い不満を持っているということなのです。

──どういった不満があるのでしょうか？

首相周辺は「国対がやっているのは与野党の談合」だと指摘しています。

どういうことかと言いますと、国会対策委員会では与党が法案を成立させるために、野党の求めに応じて審議時間を延ばしたり、審議にテレビの生中継を入れて、これ業界用語で「テレビ入り」と言うのですが、野党議員の質問の露出を増やしたりということを行ってきました。これを首相周辺は「談合」だというんです。

■首相周辺“与野党交渉の透明性をより高める必要がある”

衆院で与党が圧倒的な議席を持ち、野党の交渉力も落ちることが予想される中で、首相周辺は「野党とウラで条件闘争をするべきではない」「高市政権は古い昭和的発想とは決別する」と話していて、与野党交渉の透明性をより高める必要があると考えています。

一方で、13日に呼び出しを受けたある自民党の幹部は「船出は穏やかにやった方がいい」と強い不満を漏らしていました。ある政府関係者は、「高市首相は、急に改革を始めると党内から大きな反発を受ける」とも指摘しています。