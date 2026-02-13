NOMELON NOLEMONが、6月13日に自身初の海外ソロライブ＜EYE to EYE＞を韓国で開催することを発表した。

ソニー・ミュージックエンタテインメント内のレーベル『Echoes』に所属するアーティストから、NOMELON NOLEMON・Aooo・asmiの３組が “Echoes Weekend Seoul”として3日間ソロライブを行い、会場を彩るという。内容はそれぞれのワンマンライブとして開催されるが、同会場・3日連続公演という特別編成で実施され、各アーティストの公演を個別で楽しめることはもちろん、3日間通して参加できる「通しチケット」も販売しているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜NOMELON NOLEMON LIVE “EYE to EYE” at SEOUL＞ 日程：2026年6月13日（土）

会場：YES24 WANDERLOCH HALL（韓国・ソウル）

開場：17時20分 ／ 開演：18時00分 ▼Echoes Weekend Seoul

6月12日（金）Aooo Live Tour “RINGRING”

6月13日（土）NOMELON NOLEMON “EYE to EYE”

6月14日（日）asmi special live tour 2026 “Lovers Weekend” ▼チケット情報

販売開始日時：2026年2月20日（金）20:00〜 ※先着順

チケットURL：https://to.livet.one/Echoes26 ※3日間通しチケットあり

プレイガイド：YES24チケット

◾️アルバム『EYE』

2026年2月11日（水・祝）リリース 購入URL：https://NOMELONNOLEMON.lnk.to/EYE

配信URL：http://nomelonnolemon.lnk.to/3rdAL_EYE ・初回生産限定盤（CD+Blu-ray）三方背仕様

SRCL-13536〜13537 \6,050（税込）

・通常盤（CD）ジュエルケース仕様

SRCL-13538 \3,500（税込） ▼CD収録内容

01.カイカ

02.ミッドナイト・リフレクション

03.KILLERMOON

04.ミテミテ

05.HALO

06.水光接天 -remix

07.どうにかなっちゃいそう！

08.焦熱

09.きえない

10.シーグラス

11.きみの惑星

12.I THINK ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ

2025年6月22日開催 『DOCUMENTARIUM 2025』 at 東京キネマ倶楽部 ライブ映像全編収録

◾️＜NOMELON NOLEMON LIVE 2026 “EYE SYNC”＞ 2026年2月13日（金）東京・EX THEATER ROPPONGI ＊SOLD OUT

OPEN／18:00 START／19:00 2026年2月26日（木）大阪・BIGCAT

OPEN／18:00 START／19:00 全自由 6,600円（税込）ドリンク代別途 ※整理番号順のご入場となります。

ローソンチケット：https://l-tike.com/nmnl/

イープラス：https://eplus.jp/nomelonnolemon/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/nmnl-2026/

＊電子チケット（スマチケ）のみ

＊発券開始日：公演一週間前〜 主催：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント/Echoes

制作・運営：SMLライブクリエイティブ

お問合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ ＜注意事項＞

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

※会場構造上、お席によってはステージ/出演者が見え辛い場合がございます。

※公演当日は、主催者が定めた観覧ルールに沿ってお楽しみ下さい。