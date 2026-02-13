NOMELON NOLEMON、初の海外ソロライブ＜EYE to EYE＞韓国にて開催決定。“Echoes Weekend Seoul“としてAooo、asmiとソウルの3日間を彩る
NOMELON NOLEMONが、6月13日に自身初の海外ソロライブ＜EYE to EYE＞を韓国で開催することを発表した。
ソニー・ミュージックエンタテインメント内のレーベル『Echoes』に所属するアーティストから、NOMELON NOLEMON・Aooo・asmiの３組が “Echoes Weekend Seoul”として3日間ソロライブを行い、会場を彩るという。内容はそれぞれのワンマンライブとして開催されるが、同会場・3日連続公演という特別編成で実施され、各アーティストの公演を個別で楽しめることはもちろん、3日間通して参加できる「通しチケット」も販売しているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜NOMELON NOLEMON LIVE “EYE to EYE” at SEOUL＞
日程：2026年6月13日（土）
会場：YES24 WANDERLOCH HALL（韓国・ソウル）
開場：17時20分 ／ 開演：18時00分
▼Echoes Weekend Seoul
6月12日（金）Aooo Live Tour “RINGRING”
6月13日（土）NOMELON NOLEMON “EYE to EYE”
6月14日（日）asmi special live tour 2026 “Lovers Weekend”
▼チケット情報
販売開始日時：2026年2月20日（金）20:00〜 ※先着順
チケットURL：https://to.livet.one/Echoes26 ※3日間通しチケットあり
プレイガイド：YES24チケット
◾️アルバム『EYE』
2026年2月11日（水・祝）リリース
購入URL：https://NOMELONNOLEMON.lnk.to/EYE
配信URL：http://nomelonnolemon.lnk.to/3rdAL_EYE
・初回生産限定盤（CD+Blu-ray）三方背仕様
SRCL-13536〜13537 \6,050（税込）
・通常盤（CD）ジュエルケース仕様
SRCL-13538 \3,500（税込）
▼CD収録内容
01.カイカ
02.ミッドナイト・リフレクション
03.KILLERMOON
04.ミテミテ
05.HALO
06.水光接天 -remix
07.どうにかなっちゃいそう！
08.焦熱
09.きえない
10.シーグラス
11.きみの惑星
12.I THINK
▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ
2025年6月22日開催 『DOCUMENTARIUM 2025』 at 東京キネマ倶楽部 ライブ映像全編収録
◾️＜NOMELON NOLEMON LIVE 2026 “EYE SYNC”＞
2026年2月13日（金）東京・EX THEATER ROPPONGI ＊SOLD OUT
OPEN／18:00 START／19:00
2026年2月26日（木）大阪・BIGCAT
OPEN／18:00 START／19:00
全自由 6,600円（税込）ドリンク代別途 ※整理番号順のご入場となります。
ローソンチケット：https://l-tike.com/nmnl/
イープラス：https://eplus.jp/nomelonnolemon/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/nmnl-2026/
＊電子チケット（スマチケ）のみ
＊発券開始日：公演一週間前〜
主催：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント/Echoes
制作・運営：SMLライブクリエイティブ
お問合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
＜注意事項＞
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。
※会場構造上、お席によってはステージ/出演者が見え辛い場合がございます。
※公演当日は、主催者が定めた観覧ルールに沿ってお楽しみ下さい。
