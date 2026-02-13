サンボマスターが、最新EP作品『Naked E.P.』をいよいよ2月18日にリリースするが、先行してサンボマスターの近況動画を公開した。

動画では、ビクターオンラインストア限定セットに同封されるカセットテープ用のシールに、メンバーが和気あいあいとシリアルナンバーを書き込んでいる姿が確認できる。先日、左手薬指の骨折が発表された山口もギブスをはめながら丁寧にナンバーを綴っている。全国各地のリスナーから愛あるご心配のメッセージを多数いただいたが、山口、メンバーともども変わらず元気に過ごしている姿が確認できる映像になっているという。

残念ながら、すでに多くの反響がありこのシリアルナンバーが記載されたカセットテープが同梱されたビクターオンラインストア限定セットは完売済みとなっているが、この動画をみてメンバーの近況を楽しんでいただきたい。

https://www.youtube.com/watch?v=o_xIFNMbBh0

『Naked E.P.』は、サンボマスターの3人でしか生み出せないリアルな音像の中に、25年のキャリアで培われた鋭さと深みが共存する初のスタジオワークスになっているとのことだ。

◾️『Naked E.P.』

2026年2月18日（水）リリース ◆ビクターオンラインストア限定セット（数量限定販売）※完売

Naked E.P.＋＝MONOLITHIC BUS STUDIO＝オリジナルポータブルカセットプレーヤー

価格：￥9,900（税込）

★購入者特典:メンバーセルフダビングカセットテープ

(メンバー手書きのシリアルナンバー＆ボイスメッセージ入り)

※カセットテープに収録される楽曲はCDと同内容。

予約：https://victor-store.jp/item/106165 ポータブルカセットプレイヤー ◆完全生産限定盤

CD 価格：￥2,750（税込） 品番：VICL-37804

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-37804.html ▼CD収録曲

M1.We Need Love & Peace

M2.真夏の夜に

M3.とまどうほどに照らしてくれ Naked

M4.We Need Love & Peace again

◾️＜サンボマスター全員優勝VICTORY25「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」＞ ※終了公演は省略 関西地区全員優勝決定戦

2026.02.23 (月) 祝 兵庫県・GLION ARENA KOBEOPEN 16:30 / START 18:00

(問)清水音和泉 06-6357-3666 (平日12:00〜17:00) / info@shimizuonsen.com 沖縄地区全員優勝決定戦

2026.03.01 (日) 沖縄県・那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場OPEN 17:00 / START 18:00

(問) PM AGENCY 098-898-1331 平日 11:00-15:00 中部地区全員優勝決定戦 day1

2026.03.12 (木) 愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールOPEN 18:00 / START 19:00

(問) ジェイルハウス (052)936-6041 / www.jailhouse.jp 中部地区全員優勝決定戦 day2

2026.03.13(金) 愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールOPEN 18:00 / START 19:00

(問) 株式会社ジェイルハウス (052)936-6041 / www.jailhouse.jp 山口隆杯全員優勝決定戦

2026.03.21 (土) 福島県・郡山市民文化センターOPEN 17:00 / START 18:00

(問)G.I.P. https://www.gip-web.co.jp/t/info 北海道地区全員優勝決定戦

2026.04.12 (日) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru・ウサノピア OPEN 17:00 / START 18:00

(問) Mount Alive 050-3504-8700 全日本全員優勝決定戦

2026.04.29 (水)祝 神奈川県・Kアリーナ OPEN 14:30 / START 16:00

(問) HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 詳細

https://www.sambomaster.com/special/victory25/zeiin-yuushou/