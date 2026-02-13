木下優樹菜、ソロショット　※「木下優樹菜」Instagram

　元タレント・木下優樹菜が、13日までにInstagramを更新。近影を披露すると称賛の声が多数寄せられた。

　2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。

　そんな彼女が「ボブに変化をだしてもらった　さっぱりすっきりー　今日からもう2月」と公開したのは、イメチェン姿。美スタイル際立つニットトップスも着用している。「美しすぎる」「めっちゃ可愛い」などの声が集まった。

