¡¡ºå¿À¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¥¤¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥ë¡¼¥«¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£³Æü¤Ë²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡£ÍèÆü¸å½é¤È¤Ê¤ë¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤Ï¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤ò¤ï¤º¤«£±ËÜ¤ËÉõ¤¸¤ë¾å¡¹¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤è¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤È¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡ÍèÆü¤«¤éÌó£²½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤â½ù¡¹¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¿º¸ÏÓ¡££³Æü¤Ë¤ÏÀáÊ¬¤ÎÆ¦¤Þ¤¤âÂÎ¸³¤·¡Ö¼¡¤ÏÇ¼Æ¦¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤ªÈ¤¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÅêµå¤Î¤¿¤á¤Î¼ê¤Î¶¯²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËàÇ¼Æ¦¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÌ£¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ê¤êÆÈÆÃ¤ÊÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤Í¡£¤Í¤Ð¤Í¤Ð´¶¤â¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤è¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Þ¤¿¿©¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤Î¤È¤³¤í£±²ó¤À¤±¿©¤Ù¤¿¤è¡×¤È¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÇ¼Æ¦¤ÎàÇ´¤êá¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤êÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ëº¸ÏÓ¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö´õË¾¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤±¤ó¤«¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅê¤²¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Á¡¼¥à¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃæ·Ñ¤®¤ò¤·¤¿¤¤¤è¡×¤È¤È¤â¸ì¤ê¡¢½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤âÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£±¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ëà¥¤¥±¥á¥óº¸ÏÓá¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¸þ¤±¤ÆÆî¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£¡¡