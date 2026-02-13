SIX LOUNGE、初のアコースティックアルバム『マイフェイバリットソング』発売決定。インディーズ時代の未配信楽曲収録も
SIX LOUNGEが、初のアコースティックアルバム『マイフェイバリットソング』を3月18日に発売することを発表した。
本作は全10曲入りとなっており、インディーズ時代の未配信楽曲も収録。初回生産限定盤の特典映像には、2025年4月に行われたBillboard Live TOKYOでのワンマンライブの模様が収録されるという。
◾️アルバム『マイフェイバリットソング』
2026年3月18日（水）リリース
購入：https://erj.lnk.to/yLmqQA
・初回生産限定盤（CD+BD）
ESCL-6216〜6217 ￥7,700（税込）
・通常盤（CD／初回仕様限定盤）
ESCL-6218 ￥3,500（税込）
▼収録内容 ※全10曲収録
1.言葉にせずとも
2.おどるらいおん
3.モモコ
4.愛don’t OK
5.ナイトタイマー
6.かまわないよ
7.ダーリン・ダーリン
8.大人になってしまうなよ
9.アジアの王様
10.エバーグリーン
