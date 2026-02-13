SIX LOUNGEが、初のアコースティックアルバム『マイフェイバリットソング』を3月18日に発売することを発表した。

本作は全10曲入りとなっており、インディーズ時代の未配信楽曲も収録。初回生産限定盤の特典映像には、2025年4月に行われたBillboard Live TOKYOでのワンマンライブの模様が収録されるという。

◾️アルバム『マイフェイバリットソング』

2026年3月18日（水）リリース

購入：https://erj.lnk.to/yLmqQA 初回生産限定盤 通常盤 ・初回生産限定盤（CD+BD）

ESCL-6216〜6217 ￥7,700（税込）

・通常盤（CD／初回仕様限定盤）

ESCL-6218 ￥3,500（税込） ▼収録内容 ※全10曲収録

1.言葉にせずとも

2.おどるらいおん

3.モモコ

4.愛don’t OK

5.ナイトタイマー

6.かまわないよ

7.ダーリン・ダーリン

8.大人になってしまうなよ

9.アジアの王様

10.エバーグリーン