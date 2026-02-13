読売巨人軍の宮崎キャンプで行われた能登復興イベント。会場には石川県出身の松井秀喜さんも登場し、テレビ金沢のカメラに能登への思いを語ってくれました。



寄田 大地 記者：

「九州の宮崎空港に来ています。各プロ野球チームがキャンプのために集まっていまして、そして読売巨人軍も現在キャンプを行っています」



宮崎県のひなたサンマリンスタジアムで行われた、読売巨人軍の春季キャンプ。

この日の紅白戦では、星稜高校出身の山瀬慎之助選手もマスクを被り、3月からのシーズンに向け、調整を行っていました。



そして球場には、同じく石川県出身のあのレジェンドの姿も…



寄田 大地 記者：

「宮崎県の巨人軍キャンプに来ています。今あのネットの奥では、松井秀喜さんが紅白戦を見ています」



公開練習後に行われた能登復興支援イベント。



集まった多くの人が期待する中、ゴジラのテーマソングと共にその人が姿を現しました。



「松井秀喜さん、登場です」「うわぁ～」

これまでには、チャリティーオークションの収益金の寄付や、被災地での野球教室などを行ってきた巨人軍と松井秀喜さん。



松井 秀喜 さん：

「今も被災で大変な生活をされている方は沢山いますので、やはり同じく石川出身の人間としては、まだまだ沢山の人の力になっていかなければいけないなと自覚しております」



この日のイベントでは、今後、被災地に1000万円の寄付を行うことや、3月22日のオープン戦に能登の子どもたち130人を招待することが発表されました。



掲げられたスローガンは、「復幸へともに。」

司会：

「手を取り合って共に歩む。遠く離れた友のためにも頑張るという意味が込められています」



読売ジャイアンツ・阿部 慎之助 監督：

「少しでも励みになればというのが一番。やりたくてもできない野球、来たくても来れない野球観戦、それを一生の思い出にしてもらえたらと思います」



来場者に、自ら募金を呼び掛けた松井秀喜さん。



イベント後に、テレビ金沢のカメラの前で、能登への思いを語ってくれました。



松井 秀喜 さん：

Q. 被災地支援を続ける理由は？

「2年以上たっていますけれども、地震前の日常を取り戻せていない方が沢山おられると思うので、自分はもう応援するしかできないんですけれど応援してね、一日でも早く、日常を取り戻していただきたいですし、その応援をしたいですし、こういうことっていうのは、どうしても時間の経過とともに人々の記憶から薄れていくので、そうならないように石川県の人間として、自分のできることは今後も続けていきたいと思います」

松井 秀喜 さん：

Q. 能登の思い出は？

「見附島でしたっけ、軍艦島みたいなね。あれは非常によく覚えていますし。あと珠洲の先端の灯台ね、よく覚えていますね。小学校の修学旅行で行ったときは、朝市も行きましたし、のとじま水族館も行きましたですしね。お寺の方にも行って、非常に今でも風景はね、記憶に残っていますね。自分の記憶に残っている風景が、おそらく変わっている部分が多々あるんじゃないかなと思うとね、非常に心が痛いですよね、やっぱり」

松井 秀喜 さん：

＜被災地の人達へ＞

「頑張ってくださいという言葉が本当に正しい言葉かは分からないですけれど、能登の方は強い方が多いのでハートが。自分も高校のチームメイトに能登の選手がいたんですけれど、彼は非常にハートが強かったです。だからそれを信じております。まだまだ大変でしょうけれど、強いハートで前に進んでいってほしいと思います」



石川が生んだ優しいゴジラは、これからも被災地に寄り添い続けます。

