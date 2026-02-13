寺本莉緒、デビュー10周年の節目に5年ぶり王道グラビア解禁！ キラーカット多数の2nd写真集発売
寺本莉緒の2nd写真集が、4月1日に講談社より刊行されることが決定した。デビュー10周年の節目に、5年ぶりとなる王道グラビアを披露する。
【写真】水着姿などキラーカットがいっぱい！寺本莉緒2nd写真集より先行カット
2018年のグラビアデビュー以来、その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した寺本。Netflixドラマ『サンクチュアリ -聖域-』や朝ドラ『おむすび』など、近年は俳優として確固たる地位を築いた彼女が、あえて今、10年目の集大成としてグラビアという表現の場へ帰還する。
ロケ地に選んだのはオーストラリア西部。雄大な自然の中で、5年の時を経てより美しく、より大胆に進化した「令和の至宝」が、水着やランジェリーはもちろん、ノーブラショットやヌーディーショットにも挑んだ意欲作となっている。
写真集公式X（@rio_photobook）でも先行カットが公開。そのほか写真集に関する情報やオフショットなどが随時更新される予定だ。
寺本は写真集のロケを振り返り、「ロケ地はオーストラリア・パース。真夏の眩しい太陽に背中を押されながら、自然のエネルギーを全身で感じて撮影しました。初めてグラビアに挑戦した頃の気持ちを思い出すような懐かしさもあり、心まで解放される時間でした。ゆったりと時間が流れるこの場所で、等身大の自分を切り取ってもらえた、忘れられないロケになりました」と語る。
見どころについては、「デビュー10周年という節目に、5年ぶりにグラビアへ戻ってきました。長いようで一瞬だった10年。迷いながらも歩き続けてきた時間の中で、あの頃の自分と今の自分が交差する一冊になっています。制作段階から携わり、飾らない自然体の表情や、今だからこそ表現できる大人の魅力まで、細部にこだわって詰め込みました。自信を持ってお届けできる渾身の一冊です」と自信をのぞかせた。
さらに読者に対しては、「お待たせしてしまいましたが、待っていてくれたみなさんに心から感謝しています。いつも見守って支えてくださるみなさんがいたからこそ、10周年という節目を迎えることができました。変わった部分も、変わらない部分も、今の私のすべてを詰め込んでいます。この一冊が、これまでの時間とこれからの時間をつなぐ、みなさんにとって特別な存在になれたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。
『寺本莉緒 2nd写真集（仮）』は、講談社より4月1日発売。定価：2970円（税込）。
