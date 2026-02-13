『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』山崎賢人ら22人のキャラ場面写真解禁 ビジュアルブック発売決定
山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、強烈なキャラクターたちの場面写真が一挙解禁。さらに、ビジュアルガイドブックの発売、関連イベント開催も発表された。
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。
2024年1月19日公開の映画『ゴールデンカムイ』、WOWOWにて放送・配信された『連続ドラマW ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』の続編となる。主人公の元陸軍兵・杉元佐一を山崎が演じる。
杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパに山田杏奈。そのほか、眞栄田郷敦、工藤阿須加、柳俊太郎、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしら、個性豊かな実力派キャストが集結した。
解禁された場面写真は、それぞれのキャラクターらしさがあふれる濃度100％の場面写真となっている。本作のスチールを担当したのは、『キングダム』シリーズや『るろうに剣心』シリーズなどを担当した写真家・菊池修氏。もともとは戦場カメラマンだったという異色の経歴を持つレジェンドが捉えた、撮影現場での各キャラクターの熱量ある一瞬一瞬が収められている。
さらに、そんな菊池氏が現場に密着し、撮り下ろした秘蔵スチール写真など130枚以上のスチール写真や、熱演の姿を追った14名のキャストインタビュー・Q＆Aが収められた「網走監獄襲撃編」の魅力に迫る、『映画 ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編 ビジュアルブック』が、映画公開日同日の3月13日に発売されることが決定。本日2月13日より、各ネット書店にて予約が開始された。
そして、2月23日の“不死身の日”に、「不死身コラボ」が実現。TOHOシネマズららぽーと富士見にて、「不死身の日記念！応援上映舞台挨拶ッ!!」を開催。
本作にてアクション監督を務めた和田三四郎氏と、「ゴールデンカムイ」全シリーズを担う、CREDEUSの里吉優也プロデューサーが登壇。不死身の杉元＆「ゴールデンカムイ」のアクションシーンを語り尽くす。鑑賞チケットは2月16日より、TOHOシネマズ公式サイトにて販売開始となる。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、3月13日より公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記。
