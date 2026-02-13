ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーは13日（日本時間14日）に行われる。ショートプログラム（SP）で2位につけた鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は前日練習で最終調整。その光景に驚きの声が広がった。

まるで本番だ。五輪公式X日本語版が決戦前日の鍵山の様子を動画で公開した。曲をかけ、ジャンプ、スピンなどの確認をする22歳。演技が終わった瞬間には観客席から「ウォォォーー」という歓声と万雷の拍手が。引き上げていく鍵山は笑顔で観客席に手を振っていた。

「前日の練習でも、鍵山優真選手はのびやかな素晴らしい演技、リンクを去る時も笑顔でした。フリーでも鍵山選手らしい演技を見せてくれるはずです」と期待をこめてつづった。

この投稿には「え？本番？ってくらいお客さんの歓声と拍手が！！こんなん嬉しいねぇ」「練習なのに人入りすぎやろ」「公開練習なのに、会場からこんなにも歓声があがっているなんてスゴイ！ 団体戦やショート以降、SNS見ても海外の人にも賞賛されたり愛されているみたいだね」「仕上がってまいりました 鍵山選手も、会場の雰囲気も」「練習でも拍手と歓声が」など驚きの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）