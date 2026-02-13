ハンバート ハンバートが、「THE FIRST TAKE」に初登場した。

第640回の今回披露するのは、連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌であり、日々の世知辛さとさりげない幸せを綴った楽曲「笑ったり転んだり」だ。『第76回NHK紅白歌合戦』でも披露され話題となった本楽曲を、二人の歌とピアノというシンプルな編成で織りなした、一発撮りのパフォーマンス。

◆ ◆ ◆

◾️佐藤良成 コメント

ライブでもあるし、レコーディングでもあるし、そして撮影でもあるっていう

一個ずつ全部大変なのに、それを三つ同時にやるなんて、こんな圧をかけられて、だいぶ寿命が縮まりました。（）

◆ ◆ ◆

◾️佐野遊穂 コメント

海外の人も「THE FIRST TAKEを」観ていると聞いていますので、

いろんな国の人に観てほしいなと思います。

◆ ◆ ◆