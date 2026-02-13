ハンバート ハンバート、「THE FIRST TAKE」初登場で連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」をシンプルな編成で一発撮り
ハンバート ハンバートが、「THE FIRST TAKE」に初登場した。
第640回の今回披露するのは、連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌であり、日々の世知辛さとさりげない幸せを綴った楽曲「笑ったり転んだり」だ。『第76回NHK紅白歌合戦』でも披露され話題となった本楽曲を、二人の歌とピアノというシンプルな編成で織りなした、一発撮りのパフォーマンス。
◆ ◆ ◆
◾️佐藤良成 コメント
ライブでもあるし、レコーディングでもあるし、そして撮影でもあるっていう
一個ずつ全部大変なのに、それを三つ同時にやるなんて、こんな圧をかけられて、だいぶ寿命が縮まりました。（）
◆ ◆ ◆
◾️佐野遊穂 コメント
海外の人も「THE FIRST TAKEを」観ていると聞いていますので、
いろんな国の人に観てほしいなと思います。
◆ ◆ ◆
関連リンク
◆ハンバート ハンバート オフィシャルサイト
◆ハンバート ハンバート オフィシャルX
◆ハンバート ハンバート オフィシャルInstagram
◆ハンバート ハンバート オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ハンバート ハンバート オフィシャルTikTok
◆「THE FIRST TAKE」YouTubeチャンネル