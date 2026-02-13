松岡昌宏『はがきの王様』メインビジュアル解禁 松田好花、ピエール瀧らのソロショットも
松岡昌宏が主演を務め、日向坂46・松田好花、ピエール瀧らが共演する舞台『はがきの王様』より、メインビジュアルとキャスト・ソロビジュアルが解禁された。
【写真】松岡昌宏、松田好花らのソロビジュアル
本作は、お笑い芸人としてデビューし、その後ラジオ・テレビ番組の構成作家などを経て、映画『サバカン SABAKAN』の監督やドラマ『半沢直樹』『サンクチュアリ -聖域-』などの脚本を手掛ける金沢知樹の原点ともいえる、青年期の“深夜ラジオ”の体験をベースに、ある男の再生と勇気をつづる物語。舞台上演に先駆け、ラジオドラマも3月15日25時40分よりニッポン放送でオンエアされるマルチ・プラットフォームプロジェクトだ。
主人公・田中浩司役は、俳優としてはもちろん、タレント、さらに現役のラジオパーソナリティとしてもマルチに活躍する松岡昌宏が務める。
浩司の幼なじみで初恋の同級生・嬉里弥生役には、ラジオパーソナリティ経験のある黒谷友香。高校時代の田中浩司役に、自身も元ハガキ職人という渡部秀。高校時代の嬉里弥生役に、現在ニッポン放送で毎週木曜放送の『オールナイトニッポンX（クロス）』のパーソナリティを担当している松田好花（日向坂46）。さらに、渡辺裕太、槙尾ユウスケ（かもめんたる）、栗原萌実、高乃麗といった実力派俳優が名を連ねる。
また、伝説のパーソナリティ・楢崎幸之助役には、32年前にニッポン放送『電気グルーヴのオールナイトニッポン』で実際にパーソナリティを務めていたピエール瀧が扮する。
このたび、メインビジュアルとすべての出演者のソロビジュアルが完成。深夜ラジオ番組でのパーソナリティとリスナーたちの心の触れ合いや楽しさをイメージし、舞台でのストーリー展開に期待が高まるビジュアルに仕上がっている。
また、3月14日からの一般発売に先駆け、2月17日23時59分までニッポン放送公式先行（抽選）を実施中だ。
舞台『はがきの王様』は、東京・本多劇場にて5月14日〜24日、大阪・森ノ宮ピロティホールにて5月28日〜30日上演。ラジオドラマ『はがきの王様』は、ニッポン放送にて3月15日25時40分放送。
