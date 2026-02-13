フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、超ミニ丈姿が「スタイル抜群」 グラビアでも活躍中
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が13日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
そんな彼女が、黒のハート絵文字とともに投稿したのは、自身のミニ丈姿。カメラに向かって可愛らしい表情も見せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛いすぎ」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）
