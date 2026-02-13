モトローラ・モビリティ・ジャパンは、AIサポート機能「moto ai」を搭載したAndroidスマートフォン「motorola edge 60」をUQ mobile 取扱店などで2026年2月20日に発売します。

「motorola edge 60」（ジブラルタルシーネイビー）

記事のポイント 独自のAI機能「moto ai」によるサポートで、様々な機能をより便利に使えるのが特徴。大容量バッテリーを搭載しているので、充電を気にせず長時間使用できます。おサイフケータイ対応のFeliCa機能も備えています。

「motorola edge 60」は、約179gという軽さ、約73mmのスリムな横幅で、片手で快適に操作できます。また、4面全てが滑らかにカーブしているクアッドカーブデザインで手に収まりやすく、画面を横にしての動画視聴や自撮りなども快適に行えます。



「moto ai」を搭載し、スマートフォンに届く通知を自動で分析・要約する「とりまリスト」、音声を書き起こしてくれる「おまとメモ」、見返したいメモや写真を必要なときに呼び出す「お気にいリマインダー」、自動で気分に合わせた選曲をおこなう「プレイリストスタジオ」など、便利な機能を利用できます。

「motorola edge 60」（シャムロックグリーン）

「moto ai」対応の高性能5000万画素カメラシステム、5000万画素超広角・マクロ、1000万画素3倍光学望遠カメラを搭載。動きながらでも手振れを起こさずなめらかな動画撮影ができる適応型手振れ補正、ノイズを低減するアクションショットなどの機能が、美しい写真や動画の撮影をサポートします。



CPUに「MediaTek Dimensity 7400チップセット」を採用。8GB RAMと組み合わせ、快適な操作性を実現します。さらにRAM Boost機能により、必要な時に空きストレージを仮想RAMとして一時的に活用できるため、アプリの起動が高速化し、複数アプリを同時に利用していてもスムーズな切り替えを実現します。



約6.7インチの大画面ディスプレイ（2712×1220ドット／Super HD）搭載。内蔵バッテリーは5200mAhの大容量で、68W TurboPowerチャージの急速充電に対応しています。

PANTONEカラーで仕上げた筐体は、PANTONE Gibraltar Sea (ジブラルタルシーネイビー)とPANTONE Shamrock (シャムロックグリーン)の2色をラインナップ。MIL-STD-810H（アメリカ国防総省の調達基準）に準拠し、IP68相当の耐久性と防水・防塵性能を備えています。

モトローラ・モビリティ・ジャパン 「motorola edge 60」 発売日：2026年2月20日







