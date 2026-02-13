大地真央、長濱ねるとM!LKライブへ 佐野勇斗の“メンカラコーデ”も披露「真似したい」「ザッコクチームの愛を感じる」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】女優の大地真央が2月12日、自身のInstagramを更新。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのアリーナツアーに訪れたことを報告した。
【写真】松平健元嫁、坂道グループ出身人気女優とM!LKライブ参戦
2月11日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にてアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』のファイナル公演を開催したM!LK。佐野勇斗とテレビ朝日系ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（毎週木曜よる9時）で共演している大地は、ライブに訪れたことを報告。同作で共演している女優の長濱ねるとライブに訪れた際のオフショットを投稿した。
大地は「昨日『おコメの女』メンバーの長濱ねるちゃんと＜M!LK＞のコンサートに 佐野勇斗くんカラーのピンクの装いで行ってきました」と綴り、佐野のメンバーカラーのピンクを纏ったコーディネートを披露。「ザッコクチーム（※ドラマ上での大地、佐野、長濱のチームの略名）での佐野くんとは別人 これまたイイじゃん めちゃイイじゃん」とライブの様子を絶賛した。また、今回のオフショットで大地は長濱とM!LKの楽曲「イイじゃん」から生まれた“イイじゃんポーズ”を決めている。
この投稿には「お洒落すぎる」「立派なみ！るきーず（※M!LKファンの愛称）ですね」「ザッコクチームの愛を感じる」「ビジュが良すぎます」「参戦コーデ真似したい」「ポーズまで素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大地真央、長濱ねるとM!LKライブ参戦
◆大地真央の投稿に反響
