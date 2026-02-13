¡ãÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡ä¡¢WOWOWÊüÁ÷Á°¤ËDAY2½Ð±é¼Ô¤Î¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
2025Ç¯11·î15Æü¤ª¤è¤Ó16Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ãÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Á¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥Õ¥§¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤¬Á´12»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤è¤ê¡¢¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥ÈÂèÆóÃÆ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ãÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡ä¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ýæ»ÖÔ¥ Ô¥Ä¹¡¦°½¾®Ï© æÆ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²ÎÍØ¶Ê¡¢±é²Î¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬º£Ç¯¤â´é¤òÂ·¤¨¤¿ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ÎÇ®µ¤¤¬¡¢Á¯ÅÙ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËWOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î½éÆü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬1·î¤ËÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤·¤Æ2·î22Æü¤ËÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë2ÆüÌÜ½Ð±é¼Ô¤Î¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú2ÆüÌÜ¸ø±é½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¤òSEÉÕ¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Þ¤¿¿·¤·¤¤³×Ì¿¤òµ¯¤³¤»¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¡ÖÝæ»ÖÇúÆ»Ãæ¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ§Èó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤á¤ËÆü¾Æ¤±¥Þ¥·¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ýæ»ÖÔ¥¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÇßµÜ¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡½©»³Îµ¼¡(¥í¥Ð¡¼¥È)
¡ÖºòÇ¯¤ÏÆÈÁÕ¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹çÁÕ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
±éÁÕ¤Ë´ò¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¨¡¨¡·¯ÅçÂç¶õ
¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¶á¤¤Ä«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤«¤é²¼¥Í¥¿¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾Ð¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¨¡¨¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼
¡Ö½é¤á¤ÆÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÈÖÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼ýÏ¿¤Ê¤ó¤«¤â¼ÙËâ¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð
½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¨¡¨¡¥¸¥å¡¼¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô
¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¤È¤¢¤ëÊý¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¨¡¨¡»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î°¦¼Ö(¥Ð¥¤¥¯)¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç±éÁÕ¤è¤ê¤âÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾Ð¡¡¤Ê¤ó¤¿¤Ã¤Æ¼«ºî¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬Á°²ó¤è¤ê¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°
¡Ö¶ÊÃæ¤Ë¿§¡¹¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ä¡¢¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥È¥¥¥â¥í¡¼ºÇ¶¯Àâ!!¡×¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¨¡¨¡Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô
¡ÖÆùÎ¥¤ì¤·¤Æ¡¢É¨¤ËÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤¿ÂçÃÏ¤µ¤ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾Ð
Ä«¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¨¡¨¡DJ¥À¥¤¥Î¥¸
¡Ö°ìÈÖ·ã¤·¤á¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ª¸Æ¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢
·ã¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡Dragon Ash
¡ÖÝæ»ÖÔ¥¤ÎËüÇî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®»³¤È²ÃÆ£¤Ï¡¢È±·¿¤òæÆ¤ä¤ó¤Ë´ó¤»¤Æ¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁýÅÄ¤Ï¥â¥Ò¥«¥ó¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¡¢ÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð
2Ç¯ÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ä¡¢¥³¥é¥Ü¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¨¡¨¡NEWS
¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç½Ð±é¤Ç¤¤ÆËÜÅö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡BUCK¡çTICK
¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤ÎÁ°Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç
»é¤Î¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¨¡¨¡RIP SLYME
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¡© ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×
¨¡¨¡¥ì¥¥·
¢£WOWOWÈÖÁÈ¡ØÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Á¡Ù
▶½éÆü Á°ÊÔ¡§1·î17Æü(ÅÚ)¸á¸å4:00¡Á
▶½éÆü ¸åÊÔ¡§1·î17Æü(ÅÚ)¸á¸å7:00¡Á
¢¨WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
▶ÆóÆüÌÜ Á°ÊÔ¡§2·î22Æü(Æü)¸á¸å6:00¡Á
▶ÆóÆüÌÜ ¸åÊÔ¡§2·î22Æü(Æü)¸á¸å9:00¡Á
¢¨WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨³ÆÈÖÁÈÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡ÁWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç1¥«·î´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡ü½éÆü Á°ÊÔ¡§ASKA¡¢OKAMOTO¡ÆS¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢10-FEET¡¢7ORDER¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢Ìø²ÈËÓ ¡õ THE RATBONES
¡ü½éÆü ¸åÊÔ¡§À»µ²Ëâ¶¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢20th Century¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢ROTTENGRAFFTY ¢¨¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÆóÆüÌÜ Á°ÊÔ¡§BUCK¡çTICK¡¢·¯ÅçÂç¶õ ¹çÁÕ·ÁÂÖ¡¢¥ì¥¥·¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¡¢½©»³Îµ¼¡(¥í¥Ð¡¼¥È)
¡üÆóÆüÌÜ ¸åÊÔ¡§Ýæ»ÖÔ¥¡¢RIP SLYME¡¢NEWS¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢Dragon Ash¡¢-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¡¢DJ¥À¥¤¥Î¥¸
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯11·î15Æü¡¢16Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡Á11¥Û¡¼¥ë
¢£WOWOW¡ØÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Á »ö¸å¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡Ù
ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¡§3·î22Æü(Æü)¸á¸å8:00¡Á
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á1¥ö·î´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¢¨Á°²ó¤è¤ê¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ãÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡ä¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀøÆþ¤·¡¢´°Á´Ì©Ãå¡£¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿1»þ´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤òWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¡£
¡ü½éÆü½Ð±é¡§¢¨¸Þ½½²»½ç
ASKA¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢OKAMOTO¡ÇS¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢À»µ²Ëâ¶¡¢7ORDER¡¢10-FEET¡¢20th Century¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤· ¡ãOPENING CEREMONY ACT¡ä¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢Ìø²ÈËÓ¡õTHE RATBONES ¡ãWELCOME ACT¡ä¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢ROTTENGRAFFTY¡¡¢¨¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÆóÆüÌÜ½Ð±é¡§¢¨¸Þ½½²»½ç
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢½©»³Îµ¼¡(¥í¥Ð¡¼¥È) ¡ãOPENING CEREMONY ACT¡ä¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢·¯ÅçÂç¶õ ¹çÁÕ·ÁÂÖ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢DJ¥À¥¤¥Î¥¸ ¡ãWELCOME ACT¡ä¡¢Dragon Ash¡¢NEWS¡¢BUCK¡çTICK¡¢RIP SLYME¡¢¥ì¥¥·
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯11·î15Æü¡¢16Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡Á11¥Û¡¼¥ë
