6人の子どもを残し亡くなったジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさん、スピルバーグ監督らセレブから続々寄付
青春ドラマ『ドーソンズ・クリーク』で知られるジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさんが48歳の若さで亡くなったことを受け、遺族を支援するためのクラウドファンディングにセレブから寄付が殺到しているようだ。
【写真】妻との仲むつまじい姿＆子どもたちとイベントに登場したことも「ジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさん」フォトギャラリー
『ドーソンズ・クリーク』でブレイクを果たし、ドラマ『ワン・トゥリー・ヒル』や『ママと恋に落ちるまで』、『CSI：サイバー』、『Pose／ポーズ』などに出演したジェームズさんは、2023年に大腸がんと診断されたことを、翌年のインタビューで公表。現地時間2月11日に亡くなったことが、遺族により発表された。
The Hollywood ReporterやTMZによると、訃報が伝えられた直後、関係者がクラウドファンディングプラットフォーム「GoFundMe」を開設。医療費の支払いで「資金が尽きた」とされる妻キンバリーさんと6人の子どもたちへの支援を呼びかけたという。
これを受け、オスカー俳優のゾーイ・サルダナが毎月2500ドル、米テレビ業界の名プロデューサーとして知られ、2024年に亡くなったノーマン・リアの妻リアが毎月5000ドルの支援を申し出たほか、マドンナやU2のマネージャーとして知られるガイ・オセアリーや映画『ウィキッド』のジョン・M・チュウ監督がそれぞれ1万ドルを寄付。
また、『ドーソンズ・クリーク』の中で、ジェームズさん演じる主人公が憧れたスティーヴン・スピルバーグが、妻ケイト・キャプショーと連名で2万5000ドルを寄付するなど、多くのセレブから支援が寄せられている。
目標金額は55万ドルとされていたが、日本時間2月13日現在で目標金額は150万ドルに引き上げられており、すでに200万ドル以上が集まっている。
