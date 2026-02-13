ÆüÂç»°¹âÌîµåÉô¤¬³èÆ°µÙ»ß¡Ä£±£²Æü¤ËÉô°÷£²¿Í¤¬¤ï¤¤¤»¤ÄÆ°²è³È»¶µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡¹»¡¦ÆüÂç»°¹â¡ÊÅìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¡Ë¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô¤¬³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£±£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¹»¤Ç¤Ï½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÆ°²è¤òÁ÷¤é¤»³È»¶¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢£±£²Æü¤ËÃË»ÒÉô°÷£²¿Í¡Ê£±£·ºÐ¤È£±£¶ºÐ¡Ë¤¬»ùÆ¸Çã½Õ¡¦¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÙ»ß¤Ï£±£²Æü¤«¤é¡£ºÆ³«»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£²Æü¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¹»Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î½èÊ¬Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£¸å¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤ÎÌîµåÉô¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸¡Æ¤¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¹»¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½Õ²ÆÄÌ¤¸·×£´£°²ó½Ð¾ì¤·¡¢²Æ¤Ï£²£°£°£±Ç¯¤È£±£±Ç¯¡¢½Õ¤Ï£±£¹£·£±Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£