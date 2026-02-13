lynch.が、2025年12月28日に開催した東京ガーデンシアター公演の模様を収めたLIVE Blu-rayのジャケット写真を公開した。また、発売に先駆けて開催される本作のプレミア先行上映会の詳細も公開された。

本作は、1年にわたるlynch.の結成20周年プロジェクトを締めくくるライブとして東京ガーデンシアターにて開催された＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞の模様を収録したもの。本編映像を収めたDisc.1と、インタビューを含めたドキュメンタリー映像を収めたDisc.2による2枚組で、32ページのライブフォト満載のブックレットも付属する数量限定版だ。

ジャケット写真は、ステージでのメンバーを収めたモノクロ写真を覆うような赤のカラーが強いインパクトを持ったビジュアルとなっており、研ぎ澄まされた激しいパフォーマンスの様子や会場の熱気までが伝わってくる仕上がりになっている。

ジャケット写真

そして、LIVE Blu-ray発売に先駆けて4月に東京・名古屋で行われるプレミア先行上映会の詳細が発表となった。映画館のスクリーンと音響でlynch.の熱狂と興奮のライブを追体験でき、上映後はメンバー5人による舞台挨拶も予定されている。メンバーからのここでしか聞けない貴重なエピソードも予想されるとのことなので、ぜひチェックしていただきおたい。チケットの抽選先行は2月14日から〜3月1日までとなっている。

◾️＜lynch.「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」プレミア先行上映会＞ ＜東京＞

日時：2026年4月18日（土） 13:30開場／14:00上映開始

会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

チケット料金：\3,300（税込）※全席指定 ＜名古屋＞

日時：2026年4月19日（日） 16:00開場／16:30上映開始

会場：109シネマズ名古屋

チケット料金：エグゼクティブシート：\4,300（税込）／一般席：\3,300（税込）※全席指定 チケット販売情報（両会場共通）

※ローチケにて販売。

抽選先行受付：2月14日（土）15:00〜3月1日（日）23:59

一般発売：3月10日（火）10:00〜

https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=776771

※お申込みにはローチケ無料会員登録が必要です。

※購入枚数制限は各公演４枚まで。

※未就学児入場不可とさせていただきます。

※別途各種手数料がございます。

◾️『lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER【数量限定版】』

2026年4月22日（水）リリース

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIXM-90653/ KIXM-90653~4 ￥16,500（税込）

Blu-ray（2枚組） ▼収録内容

Disc 1：lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT 「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」 25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER（ライブ本編映像）／オーディオコメンタリー付き

Disc 2：20TH ANNIVERSARY DOCUMENTARY MOVIE

※特別パッケージ仕様：OUTER CASE/DIGIPAK/32P PHOTO BOOK ▼購入特典

タワーレコードオリジナル特典：ライブフォトブックレット

メーカー多売特典：PASS風ステッカー ▼プレイリスト「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」

lynch.結成20周年の締めを飾った東京ガーデンシアター公演（2025年12月28日）。当公演のセットリストをプレイリスト化。ライブの熱狂と興奮を追体験しよう！

URL：https://lnk.to/20251228_ATWGY