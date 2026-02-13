竹原ピストル、一歩踏み出す背中を力強く押してくれる新曲「ばっちこ〜い！！」リリース決定
竹原ピストルが、2026年第1弾シングルとして、3月4日に新曲「ばっちこ〜い！！」を配信リリースすることを発表した。
本作は、日常のなかで誰もが抱える不安ややるせない気持ちに対して、野球の守備で使用される「バッター、どこへでも打ってこい！」という意味の掛け声「ばっちこい！」という言葉を通して、一歩踏み出す背中を力強く押してくれる楽曲になっているという。
公開されたジャケット写真は、使い込まれたグローブとボールをグラウンド上に配置した、野球というテーマがストレートに表現されており、竹原ピストルらしいまっすぐさと温かみが共存したアートワークに仕上がっている。
なお、本日より各配信サイトにてPre-add・Pre-saveもスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「ばっちこ〜い！！」
2026年3月4日（水）リリース
Pre-add / Pre-saveリンク：https://jvcmusic.lnk.to/Bacchikooi
◾️＜竹原ピストルとフラワーカンパニーズのツーマンライブ＞
2026年2月18日（水）東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE
出演：竹原ピストル、フラワーカンパニーズ
席種：スタンディング \6,600（整理番号付き、税込、ドリンク別）
時間：開場18:15 / 開演19:00
https://www.office-augusta.com/pistol/live.html
