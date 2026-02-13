竹原ピストルが、2026年第1弾シングルとして、3月4日に新曲「ばっちこ〜い！！」を配信リリースすることを発表した。

本作は、日常のなかで誰もが抱える不安ややるせない気持ちに対して、野球の守備で使用される「バッター、どこへでも打ってこい！」という意味の掛け声「ばっちこい！」という言葉を通して、一歩踏み出す背中を力強く押してくれる楽曲になっているという。

公開されたジャケット写真は、使い込まれたグローブとボールをグラウンド上に配置した、野球というテーマがストレートに表現されており、竹原ピストルらしいまっすぐさと温かみが共存したアートワークに仕上がっている。

ジャケット写真

なお、本日より各配信サイトにてPre-add・Pre-saveもスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜竹原ピストルとフラワーカンパニーズのツーマンライブ＞ 2026年2月18日（水）東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE

出演：竹原ピストル、フラワーカンパニーズ

席種：スタンディング \6,600（整理番号付き、税込、ドリンク別）

時間：開場18:15 / 開演19:00

https://www.office-augusta.com/pistol/live.html