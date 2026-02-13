スポーツ配信チャンネル「ＤＡＺＮ」は１３日、「ＪリーグオールスターＤＡＺＮ杯」（６月１３日、ＭＵＦＧ国立）に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票の速報結果を発表した（投票開始日の２月６〜９日までの４日間の集計）

＊ ＊ ＊

Ｊ１のイースト（東）では、鹿島勢が上位を独占。１位のＧＫ早川友基が得票最上位につけ、２位はＦＷの鈴木優磨。３位にＤＦ植田直通が入り、４位のＦＷ伊藤達哉（川崎）を挟んで５位にはＦＷレオセアラがランクイン。上位５人中４人を鹿島勢が占めた。

ウエスト（西）の１位はＧＫ大迫敬介（広島）。２位はＧ大阪ＦＷ宇佐美貴史、３位はＧ大阪ＤＦ中谷進之介、４位はＣ大阪ＭＦ香川真司、５位は神戸ＦＷ大迫勇也だった。

中間結果は３月下旬に発表予定。最終結果の発表は５月中旬を予定している。

◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮ杯 チームは特別大会の６つの地域ごとに編成され、トーナメント形式で全７試合が同日に実施。試合は前後半なしの３０分で、３位と５位決定戦は２０分。メンバーはファン・サポーターによる投票、各地域ごとのベストイレブン、リーグによる推薦で選出される。

◆Ｊ１ファン・サポーター投票速報結果

【東】〈１〉早川友基（鹿島）、〈２〉鈴木優磨（鹿島）、〈３〉植田直通（鹿島）、〈４〉伊藤達哉（川崎）、〈５〉レオセアラ（鹿島）、〈６〉細谷真大（柏）、〈７〉荒木遼太郎（鹿島）、〈８〉佐藤龍之介（ＦＣ東京）、〈９〉小島亨介（柏）、〈１０〉古賀太陽（柏）

【西】〈１〉大迫敬介（広島）、〈２〉宇佐美貴史（Ｇ大阪）、〈３〉中谷進之介（Ｇ大阪）、〈４〉香川真司（Ｃ大阪）、〈５〉大迫勇也（神戸）、〈６〉ラファエルエリアス（京都）、〈７〉稲垣祥（名古屋）、〈８〉鈴木章斗（広島）、〈９〉前川黛也（神戸）、〈１０〉藤井陽也（名古屋）