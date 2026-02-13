バッサリ切っても、女っぽい♡【40・50代】に推したい！！「丸みショートボブ」

髪を短くすると、メンズライクになるのが心配。そんな思いから、軽さがほしいのに躊躇している大人女性に向けて、「ショートボブ」を提案します。ショートカットとの違いは、後頭部にほどよい長さを残し、丸みのあるシルエットに仕上げる点。曲線を味方につければ、女性らしさをキープしながら爽やかな短さに挑戦できます。

ほしいところにボリュームをプラス

40代以上のショートボブを数多く担当してきた@urano_kazuyukiさんは、「ただ軽いだけでなく後頭部にボリュームを残すようにカット」しているそう。軽さによって持ち上がりやすくしつつ、後頭部は長めにカットして、低めの位置に丸みをつけています。顔まわりは、のっぺり見えないように、やや短くすることでふんわり感をフォロー。レイヤーの入れ方を工夫することで、自然とボリュームアップした印象に近づけそうです。

カラーでふんわり感を後押し

毛先をスッキリさせて、表面には長さを残したスタイル。後ろへ向かう毛流れとエアリーな質感が、柔らかさを連想させるよう。明るめのグレージュにカラーリングすると、ベージュ系カラーの持つ浮かび上がる働きによって、さらに立体的な印象が強くなります。グレーの上品かつ知的な雰囲気も味方につけて。

若見えにつながる前下がりライン

後頭部の丸みをやや高めに設定すると、ウエイトが上がって、重力に逆らう若々しいイメージに。顔まわりが長いことで、前から見たときに縦のラインが強調された印象になり、顔をほっそり引き締まったように見せやすいのが嬉しいポイント。表面の毛を引き出してスタイリングすれば、浮遊感も生まれます。

タイトな襟足でハンサム寄せ

女っぽさに加え、中性的な雰囲気を表現できるのが、襟足を首元に寄せるアレンジ。キュッと引き締めることで、かえって後頭部の丸みは際立ちます。軽く束感をつければ、決めすぎないこなれたムードも漂うショートボブの完成です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S