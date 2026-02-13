◾️ライブ映像商品『SID TOUR 2025 〜Dark side〜』

2026年3月25日（水）リリース

購入：https://kmu.lnk.to/TOUR_DarkSide

【初回生産限定盤（Blu-ray+ジグソーパズル）】 KSXL 383〜4 ￥11,700（税込）

【通常盤（Blu-ray）】 KSXL 385 ￥7,700（税込）

【完全生産限定盤（DVD）】 KSBL 6398 ￥6,600（税込）

▼収録内容 ※ディスクの内容は3形態共通

SID TOUR 2025 〜Dark side〜

2025年11月9日(日)Zepp Haneda(TOKYO)

M-1 記憶の海

M-2 shout

M-3 CANDY

M-4 XYZ

M-5 焼却炉

M-6 reverb

M-7 悪趣味

M-8 低温

M-9 刺と猫

M-10 siren

M-11 0.5秒の恋

M-12 プロポーズ

M-13 敬礼ボウイ

M-14 右手のスプーンと初恋とナイフ

M-15 park

M-16 妄想日記

M-17 妄想日記2

M-18 赤紙シャッフォー

M-19 眩暈

▼購入者特典

応援店舗特典：ポストカードカレンダーセット

Amazon.co.jp：ビジュアルシート

楽天ブックス：コンパクトミラー

セブンネットショッピング：トート型エコバック

※特典は数量限定・予約優先での先着順配布となり、なくなり次第終了となります。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。

※下記記載のあるチェーンでも一部取り扱いのない店舗がございます。