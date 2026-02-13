シド、バンドのダークサイドを表現したツアー＜SID TOUR 2025 〜Dark side〜＞映像商品リリース決定
シドが、ライブ映像商品『SID TOUR 2025 〜Dark side〜』を3月25日にリリースすることを発表した。
ライブ映像商品『SID TOUR 2025 〜Dark side〜』は、2025年11月9日に東京・Zepp Hanedaで開催された全国7カ所を巡ったツアーファイナル公演を映像化したもの。シドの“ダークサイド”を表現した最新EP『Dark side』の世界観をそのままに、様々なシドのダークサイドが垣間見える楽曲たちを披露しただけでなく、ファンも唸るようなコアな楽曲たちが多数演奏されたことも話題になったステージだったという。
本作はBlu-rayとDVDが用意されており、Blu-rayに関しては初回生産限定盤と通常盤の2形態にてリリース。初回生産限定盤にはグッズとしてジグソーパズルが同梱されており、ダークなシドを表現したあの日の熱気をそのまま家に飾ることができる豪華な仕様になっているとのことだ。
なおシドは、5月より＜SID LIVE HOUSE TOUR 「いちばん好きな場所 2026」＞の開催も決定。全国25カ所を巡るライブハウスツアーとなっているため、あわせてチェックしてもらいたい。
◾️ライブ映像商品『SID TOUR 2025 〜Dark side〜』
2026年3月25日（水）リリース
購入：https://kmu.lnk.to/TOUR_DarkSide
【初回生産限定盤（Blu-ray+ジグソーパズル）】 KSXL 383〜4 ￥11,700（税込）
【通常盤（Blu-ray）】 KSXL 385 ￥7,700（税込）
【完全生産限定盤（DVD）】 KSBL 6398 ￥6,600（税込）
▼収録内容 ※ディスクの内容は3形態共通
SID TOUR 2025 〜Dark side〜
2025年11月9日(日)Zepp Haneda(TOKYO)
M-1 記憶の海
M-2 shout
M-3 CANDY
M-4 XYZ
M-5 焼却炉
M-6 reverb
M-7 悪趣味
M-8 低温
M-9 刺と猫
M-10 siren
M-11 0.5秒の恋
M-12 プロポーズ
M-13 敬礼ボウイ
M-14 右手のスプーンと初恋とナイフ
M-15 park
M-16 妄想日記
M-17 妄想日記2
M-18 赤紙シャッフォー
M-19 眩暈
▼購入者特典
応援店舗特典：ポストカードカレンダーセット
Amazon.co.jp：ビジュアルシート
楽天ブックス：コンパクトミラー
セブンネットショッピング：トート型エコバック
※特典は数量限定・予約優先での先着順配布となり、なくなり次第終了となります。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。
※下記記載のあるチェーンでも一部取り扱いのない店舗がございます。
◾️＜SID LIVE HOUSE TOUR 「いちばん好きな場所 2026」＞
2026年5月15日（金）神奈川 / CLUB CITTA’ ※ID-S BASIC 限定 LIVE
2026年5月16日（土）神奈川 / CLUB CITTA’
2026年5月23日（土）兵庫 / 神戸 Harbor Studio
2026年5月24日（日）滋賀 / 滋賀 U☆STONE
2026年5月30日（土）熊本 / 熊本 B.9 V1
2026年5月31日（日）鹿児島 / 鹿児島 CAPARVO HALL
2026年6月6日（土）青森 / 青森 Quarter
2026年6月7日（日）岩手 / 盛岡 CLUB CHANGE WAVE
2026年6月13日（土）福島 / 郡山 HIPSHOT JAPAN
2026年6月14日（日）宮城 / 仙台 Rensa
2026年6月20日（土）千葉 / 柏 PALOOZA
2026年6月21日（日）埼玉 / HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3
2026年6月27日（土）石川 / 金沢 EIGHT HALL
2026年6月28日（日）長野 / 長野 CLUB JUNK BOX
2026年7月11日（土）北海道 / 札幌ペニーレーン 24
2026年7月12日（日）北海道 / 札幌ペニーレーン 24
2026年7月18日（土）香川 / 高松 MONSTER
2026年7月19日（日）愛媛 / 松山 WStudioRED
2026年7月25日（土）福岡 / 福岡 DRUM LOGOS
2026年7月26日（日）福岡 / 福岡 DRUM Be-1 ※ID-S BASIC 限定 LIVE
2026年8月1日（土）広島 / 広島 CLUB QUATTRO
2026年8月2日（日）岡山 / 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
2026年8月8日（土）愛知 / 名古屋ダイアモンドホール
2026年8月9日（日）愛知 / 名古屋ボトムライン ※ID-S BASIC 限定 LIVE
2026年8月16日（日）新潟 / 新潟 LOTS
2026年8月22日（土）大阪 / GORILLA HALL OSAKA
2026年8月23日（日）大阪 / GORILLA HALL OSAKA ※ID-S BASIC 限定 LIVE
2026年8月30日（日）東京 / Spotify O-EAST
2026年8月31日（月）東京 / Spotify O-EAST ※ID-S BASIC 限定 LIVE
詳細：https://sid-web.info/event/357394
