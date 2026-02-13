昨年３月にテレビ東京を退社した福田典子アナウンサーが、誕生日を迎えたことを報告し、子どもとの２ショットを披露した。

福田アナは１３日までに、「Ｌｖ．３５になりました。たくさんのメッセージ、本当にありがとうございます。ひとつひとつ、ゆっくり大切に読ませていただいています。」と、誕生日を迎えたことを報告し、着物姿の福田アナが子どもとハートポーズする姿などをアップした。

「昨日は『人に生かされている』と書いたけれど、今日は少しだけ、自分の意志も。最近考えているテーマは、『循環』。いただいた優しさを、次の誰かへ手渡せる人でいたい。もらった言葉や想いを、自分の中で止めずに巡らせたい。出会いをその場限りにせず、時間をかけて育てていきたい。そのために今年は、・会いたい人に、もっと会う・少人数でもいいから“今の自分と向き合う”会をつくる・お仕事も子育ても、言い訳せず、味わい尽くす 完璧じゃなくていい。でも、ちゃんと前を向いていたい。画像は、先日、帰宅したときに子どもから手渡されたプレゼント。ぬくぬく。今朝は『お誕生日おめでとう！』とおてがみを渡してくれて、思わず涙。ごはんのときにはハッピーバースデーを歌って『弥栄！』と乾杯してくれて、頼もしすぎる。笑 わたしの循環のいちばんの源は、この小さな背中。大切な宝物を抱きしめながら、３５歳も、静かに、でも力強く進んでいきます。これからも、どうぞよろしくお願いします。」と続けた。

この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。

福田アナは先月７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲスト出演。元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一と交際していることを明かした。「１０年来の友人」と明かし、「かなり私が疲弊していた時に支えになってくれて…友達から今の形に変わった」と赤裸々に告白。同棲中だという。