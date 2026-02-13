女子の１次リーグで、日本のフォルティウスがデンマークに７―１０で屈し、開幕２連敗となった。直近２大会で連敗スタートしたチームは全て１次リーグ敗退となっており、データ上も窮地に立たされる格好となった。第３エンドから２連続スチールを許し、７―７に追いついて迎えた延長の第１１エンドに３点を奪われた。

＊ ＊ ＊

日本勢がメダルを獲得した直近２大会において、１次リーグで連敗スタートを喫したチームは、全て準決勝に進めなかった。フォルティウスは１次Ｌ突破率“０％”という厳しい現実を打破すべく、残り試合に挑む。

１８年平昌五輪では、韓国、スウェーデン、日本、英国の４チームが準決勝に進んだが、全チームが初戦を勝利で飾った。

２２年北京五輪では４強進出のスウェーデン、スイス、日本、英国の４チームが１次リーグ初戦で対戦しており、日本と英国は黒星発進となったが、ともに２戦目で勝利を挙げている。

一方で、平昌大会の日本代表・ＬＳ北見は１次リーグを５勝４敗で勝ち上がり、銅メダルを獲得。北京大会のロコ・ソラーレも５勝４敗で突破し、銀メダルを手にしている。過去２大会の傾向で言えば“負け数”にはまだ余裕がある状況と言える。１４日の第３戦では、金メダル候補のスイスと対戦する。