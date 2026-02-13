国民民主党の玉木雄一郎代表が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「新しい税の三原則」を提案した。



「Japan In-depth」に出演した際の動画を引用し、「私が配信の中で提案した『新しい税の三原則』

①シンプル

②フェア

③デジタル

です。

これまでの税の三原則は、

①公平

②中立

③簡素

ですが、有名無実化しています。」とした。



「今の税制は複雑過ぎます。」と指摘。続けて「公正な税制にします。働いて稼いだら損になるような制度、例えば、基礎控除における所得制限などは撤廃していきます。所得再分配機能は累進課税で担保します。累進に加えて所得制限では、働くことにマイナスのインセンティブが働きます。」と働くことにブレーキをかけるような制度をなくすとした。さらに「デジタル化です。デジタル技術を使えば、申告のみならず、所得・資産の計算、それに伴う賦課、徴収も圧倒的に効率化できます。」とそれぞれ説明した。



ただ、投稿の冒頭が「髪型のことは気にしないでください。」だったため、ネットからはツッコミが。「髪型のことは気にしないでください。→いやむしろ、かえって気になって内容が頭に入ってこない」「そう言われると余計に髪型が気になってしまう。。。」「髪型が1番気になるわｗ」と“逆効果”を指摘する声が上がった。また「最初に髪型に言及するのは動画を見せようとする孔明の罠ですね。」と玉木氏の戦略に言及するコメントもあった。



