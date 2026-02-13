遠藤航はサンダーランド戦で負傷

イングランド・プレミアリーグのリバプールが2月13日、15日のFAカップ・ブライトン戦に向けた会見を行った。

アルネ・スロット監督は、11日のサンダーランド戦で負傷したMF遠藤航の状況について「足の負傷です。まだいくつかの検査が必要ですが、彼がかなり長い期間、離脱することになるのは明白です」とコメント。遠藤の長期離脱を示唆した。

遠藤はサンダーランド戦で、右サイドバックとして今シーズン初のリーグ戦先発となったが、後半17分に左足首を負傷。一度はプレーに戻ったが、続行不可能と判断して自らピッチに倒れ込み、担架で負傷交代となった。

スロット監督はサンダーランド戦後に状況は良くない。残念ながら、長い期間の離脱になるだろう」と悲観的な見通しを示していた。

そのなかで、13日にスロット監督が遠藤の負傷について「足の負傷です」と改めて説明し、「まだいくつかの検査が必要ですが、彼がかなり長い期間、離脱することになるのは明白です」と言及。診断名や全治期間は明かされなかったものの、長期離脱になることを示唆した。（FOOTBALL ZONE編集部）