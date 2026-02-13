お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（63）が13日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。

14日に開催中の全国個展ツアーの熊本会場初日を迎える木梨。ファンに向け「熊本初個展、明日バレンタインデーオープン！成美さん・所さん・若槻千夏作品あり！スタンバイOK！火の国マラソン馬刺し辛子レンコンフェアー！くまもんのりもん、九州・熊本集合！！」と報告。

さらに「還暦会、誕生会ばかりの2月！幹事・栗原、逃げるの巻！！」とつづり、自身と嵐の相葉雅紀、タレントのヒロミ、「DA PUMP」のKIMI、俳優の光石研との5ショットを投稿。

「嵐、チケット取れず！！DA PUMP KIMI、本メンバーラップ練習中！！光石研、ドラマ連続出演ギネス挑戦中！ヒロミ、61歳おめでとう！！どうやらお寿司屋さん開くらしい！コハダ一貫、ヒラメ一貫、そのあと鉄火巻いて！火の国、熊本の夜は続く…」と続けた。

この投稿にファンからは「相葉くん！私の目がおかしくなったのかと（笑）」「このメンバーに相葉ちゃんが加わってるのが凄い！！」「素晴らしい顔ぶれです」などの声が寄せられた。