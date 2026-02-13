ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤Ç7¸ÄÌÜ¤Î¶â¡¡¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤Î¥É¥¤¥Ä¥Ú¥¢
¡¡¤Þ¤¿¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥ì¡¼¤Ç¥É¥¤¥Ä¤¬4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£Æ±¼ïÌÜ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿2014Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¤«¤é¡¢°ìÅÙ¤âÄºÅÀ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Âç²ñ¤¬ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤Î¥¦¥§¥ó¥É¥ë¡¢¥¢¥ë¥ÈÁÈ¤Ï¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤ÇÃË½÷¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»7¸ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë38ºÐ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥È¥Ó¥¢¥¹¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò»ý¤Ä²«¶â¥³¥ó¥Ó¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤â»ý¤Ä¡£¶¨Ä´¤·¤Æ¤½¤ê¤òÁàºî¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¸°¤ò°®¤ë¼ïÌÜ¡£¥¦¥§¥ó¥É¥ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÄ¹½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤³¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÈ´·²¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÈ¯´ø¤·¡¢Îý½¬¤«¤é¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ä¤¤¤Ë°µ´¬¤Î³ê¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¶¯¤µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¾ÚÌÀ¡£¥¢¥ë¥È¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¥¦¥§¥ó¥É¥ë¤Ï¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥È¤¬¤³¤ì¤Û¤É´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¥É¥¤¥ÄÀª¤Ï¡Ö¶â¡×»°¤Ä¤ò´Þ¤à¥á¥À¥ë5¸Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë