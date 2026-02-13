2月12日、丸高愛実がInstagramを更新した。

【写真】娘との仲良し親子SHOTも公開

丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「アクアパーク品川行って 太鼓の達人してボーリング した日」「息子メリーゴーランドデビュー」「#アクアパーク品川 #柿谷家」とハッシュタグを交えてコメント。

あわせて、水族館の展示を見て喜ぶ子どもたちの後ろ姿や、娘との2SHOT、夫・柿谷曜一朗氏に支えられながらメリーゴーランドに乗る息子の姿など、家族でのお出かけSHOTを複数公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「いつも素敵で憧れです」「癒されたぁぁ」「み〜んな可愛い」「ほんと仲良しな家族」などの反響が集まっている。

丸高は2016年に柿谷氏との結婚を発表し、2018年に長女、2021年に次女、2024年に長男の出産を報告。なお、2025年1月18日に現役引退を発表した柿谷氏は、2025年4月2日に一般社団法人日本テックボール協会のPAT（プレイングアンバサダーオブテックボール）に就任したことが発表されている。

画像出典：丸高愛実オフィシャルInstagramより