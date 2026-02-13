高橋李依、2ndワンマンライブ「A Rie in Wonderland」キービジュアル公開＆ファンクラブ先行チケット受付スタート

声優・アーティストとして活動する高橋李依の2ndワンマンライブ、高橋李依 2nd ワンマンライブ「A Rie in Wonderland」のキービジュアルが公開され、あわせてメンバーズクラブ先行チケット受付がスタートした。

本公演は、1st LIVE「Cinderella popcorn」以来3年ぶりの、“童話”の世界観から想起させた、高橋李依のライブステージ。今回掲げられたテーマは、「遊びの延長線上にある感覚」や、「不思議の国の、“ただのリエ”」という独自の物語性を軸に構築されている。

公開されたキービジュアルでは、童話の世界に迷い込んだかのような空間の中で、スケール感が反転した不思議なシチュエーションが描かれ、まさに“Wonderland”の名にふさわしい世界観を視覚化。高橋李依のライブ表現の核でもある「物語性」「空想性」「現実と非現実のあわい」が象徴的に表現されている。

本公演では音楽ライブに加え、物語的要素を取り入れた構成も予定されており、楽曲パフォーマンスだけにとどまらない、声優としての表現も感じられることが予想される。高橋李依がこれまでの活動の中で育ててきたアーティストとしての想いと、“童話”をモチーフにした世界観がどのように融合するのか注目が集まる。

チケットは2月13日より、オフィシャルメンバーズクラブ先行の受付が開始。一般発売に先駆けて申し込みが可能となる。

【高橋李依 コメント】

この度、3年ぶりとなる、アーティストとしてのソロライブ開催が決定しました！今回のコンセプトは、「不思議の国のアリス」ならぬ、「不思議の国の“ただのリエ”」。不思議の国とは。ただのリエとは。それを見たあなたは何を思うのか。ぜひ、この不思議の国で、一緒に楽しい時間を過ごしましょう！

【公演概要】

公演タイトル高橋李依 2nd ワンマンライブ「A Rie in Wonderland」

出演高橋李依

日時2026年5月16日（土）開場 16:15／開演 17:00

会場カルッツかわさき ホール

チケット料金（税込）指定席：8,900円入場制限未就学児入場不可

主催：株式会社レイライン運営：ディスクガレージ協力：株式会社81プロデュース

【チケット情報】

メンバーズクラブ先行受付期間：2月13日（金）18:00〜3月1日（日）23:59プレイガイド一次抽選3月6日（金）18:00〜3月22日（日）23:59プレイガイド二次抽選3月27日（金）18:00〜4月12日（日）23:59一般発売4月18日（土）10:00〜