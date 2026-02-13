「大きな疑問」フィギュアアイスダンスで“贔屓”採点問題　仏ペアの金メダルに嘆きの声「フランス人審査員が大きな混乱を招いた」【冬季五輪】

アイスダンスで疑問符が付く採点が下され、波紋を呼んでいる(C)Getty Images

採点の正当性が問われている。現地時間2月11日に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのアイスダンスのフリーで下されたそれだ。

金メダルを手にしたのは、フランスのロランス・フルニエ・ボードリ、ギヨーム・シゼロン組。フリーで135.64点を獲得し、合計225.82点を稼いだ。しかし、銀メダルとなった米国のマディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組を1.43点差で上回った採点には疑問が集中した。

【写真】氷上と雪上のヒロインたち 冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！

ボードリとシゼロンのペアは、リズムダンス、フリーともにトップの得点を記録したものの、内容を見れば、細かなミスも散見。一方で世界選手権3連覇ペアとして挑んだチョックとベイツのペアは好演。ほぼノーミスで演技を終えていた。

そうしたパフォーマンスの中で、問題視されているのは、採点担当だった「Judge1」とされたフランス人審判が、米国人を含む他8人の審判と比べ、はるかに低い点数をアメリカペアに付与したこと。

米スポーツビジネスメディア『Sportico』などによれば、フランス人審判は、フリーの採点において、ボードリ、シゼロン組に137.45点を付与。対するチョック、ベイツ組には129.74点しか与えなかった。

この違和感のある結果に疑問を投げかけているのは米メディアだ。日刊紙『USA Today』は、「フィギュアスケート界最大の疑問」と指摘。そして「チョークとベイツのフリーダンスは完璧で力強く、金メダルを確実に手にするだけの力強さがあったという印象は、今も色褪せない」と母国ペアの演技を称えた。