「大きな疑問」フィギュアアイスダンスで“贔屓”採点問題 仏ペアの金メダルに嘆きの声「フランス人審査員が大きな混乱を招いた」【冬季五輪】
アイスダンスで疑問符が付く採点が下され、波紋を呼んでいる(C)Getty Images
採点の正当性が問われている。現地時間2月11日に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのアイスダンスのフリーで下されたそれだ。
金メダルを手にしたのは、フランスのロランス・フルニエ・ボードリ、ギヨーム・シゼロン組。フリーで135.64点を獲得し、合計225.82点を稼いだ。しかし、銀メダルとなった米国のマディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組を1.43点差で上回った採点には疑問が集中した。
ボードリとシゼロンのペアは、リズムダンス、フリーともにトップの得点を記録したものの、内容を見れば、細かなミスも散見。一方で世界選手権3連覇ペアとして挑んだチョックとベイツのペアは好演。ほぼノーミスで演技を終えていた。
そうしたパフォーマンスの中で、問題視されているのは、採点担当だった「Judge1」とされたフランス人審判が、米国人を含む他8人の審判と比べ、はるかに低い点数をアメリカペアに付与したこと。
米スポーツビジネスメディア『Sportico』などによれば、フランス人審判は、フリーの採点において、ボードリ、シゼロン組に137.45点を付与。対するチョック、ベイツ組には129.74点しか与えなかった。
この違和感のある結果に疑問を投げかけているのは米メディアだ。日刊紙『USA Today』は、「フィギュアスケート界最大の疑問」と指摘。そして「チョークとベイツのフリーダンスは完璧で力強く、金メダルを確実に手にするだけの力強さがあったという印象は、今も色褪せない」と母国ペアの演技を称えた。
また、米メディア『SB Nation』は「フランス人審査員は紛れもなく大きな混乱を招いた」と疑問を強く投げかけ、「9人の審査員のうち5人がチョック・ベイツ組をボードリ・シゼロン組より上と評価したが、この1人の審査員の大きな採点変動によって、その優位性は打ち消された」と嘆いている。
「フィギュアスケートは、主観的で芸術性が求められる。そんな競技において、採点を完璧に決める方法は存在しない。しかし、ある審査員が他の審査員と全く異なる視点で競技を見続け、評価を下した理由は調査が必要だ。オリンピック出場を何年も待ち望んできたすべてのアスリートにとって、他の審査員とは異なる視点で競技を見る審査員に評価されるのは不公平である」
なお、今回の騒動について国際スケート連盟（ISU）の広報担当者は、米スポーツ専門局『NBC Sports』で「どの審査員団でも、異なる審査員によって採点に幅が出るのは普通のこと。こうしたばらつきを少しでも軽減させるために、我々は様々な仕組みが活用している。ISUは採点に全幅の信頼を置いており、公平性に全力で取り組んでいる」と見解を示している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]