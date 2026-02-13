「高市トレード」に固唾を飲んで

自民党が圧勝した衆議院選挙の後、積極財政への期待から投資家の間でいわゆる「高市トレード」が再燃し、日経平均株価が大幅に値上がりしました。

今後、さらなる上昇は見込めるのか？石川県内の証券会社も固唾を飲んで見守っています。

衆議院選挙で自民党が単独で3分の2の議席を獲得し政権が安定したことで、今週3,000円以上、大幅に値上がりした日経平均株価。

13日の値動きは…

◇今村証券弥生支店・松原正樹主任…「緑色がきょう下がっている銘柄、赤色が上がっている銘柄になる。13日は利益確定売りが大きく出ているので、緑色が全体的には多い」

12日は時間内取引で初めて5万8,000円台に到達した平均株価。トランプ関税による日本へのマイナスの影響は低いと市場がみなした2025年6月末以降、株価は3万8,000円台から急激に値を上げ始めました。

今後も株価の値上がり基調続くのか

◇今村証券弥生支店・松原正樹主任…「インフレを実感していますし、投資にも前向きになっているので、国内からも投資家の買いが期待できるので、株価が上がる基調が続くのでは。年内には（6万円に）到達する可能性はあると思う」

6万円の大台を視野に

日経平均株価は、高市政権による積極財政への期待感や、国内企業の好調な業績にも支えられ、6万円の大台も視野に入る一方で、世界経済の流れ、とりわけアメリカ経済の今後の動向にも左右されそうです。