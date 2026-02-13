アース製薬は、洗口液「モンダミンJr. グレープミックス味 600mL」を今年春にリニューアル発売する。

近年、子ども向けオーラルケア市場は拡大傾向にある。保護者の人は子どもの歯の健康維持について、「手間は惜しまない」（52％）、「出費は惜しまない」（45％）（2025年3月自社調査（n＝650）5段階で聴取し「とてもあてはまる」「ややあてはまる」の計）と高い健康意識を持っているが、厚生労働省の調査では約30％の人が「ハミガキ以外は何もしていない」という現状がわかっている（厚生労働省の「令和4年 歯科疾患実態調査」から（n＝2709））。子どもの成長段階、特に小学校高学年（10歳以降）では、乳歯と永久歯が混在する生え変わり期であり、複雑な歯並びから磨き残しが増加する。また歯肉炎リスクも高まるため、むし歯予防や口臭予防に加え、洗口液でのケアが必要。しかし、歯ブラシでは届かないところに菌が潜んでいることや、磨き残しがあるため、歯みがきだけでは十分なケアが難しいことがある。そこで同社は、オーラルケアに前向きに取り組んでくれる消費者（小学生高学年〜中学生）に対し、彼らが抱えるむし歯、口臭、磨き残しといった複数の悩みに対応し、手軽な洗口液習慣を通じて効果的なオーラルケアを提案するため、「モンダミンJr.」をリニューアル発売する。



「モンダミンJr. グレープミックス味 600mL」

製品特長は、むし歯予防と口臭予防のマルチ機能で、口の環境を維持する。この年代の消費者が抱える「むし歯予防」や「口臭予防」などのニーズに、1本で対応する。すすぐだけで、みがき残しや口内の汚れをごっそり洗浄する。歯と歯の間や奥歯の後ろなど歯ブラシが届きにくいみがき残し部分を含め、口全体に洗浄成分が行きわたり、汚れをしっかり落とす。Wコートでむし歯を徹底予防する。天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPC（塩化セチルピリジニウム）が歯の表面を二重でコートし、むし歯を予防。特に酸に弱い生えたばかりの永久歯をサポートする。また、使いやすい香味と処方となっている。ピリピリしないノンアルコールタイプで、甘すぎずすっきりとしたグレープミックス味を採用した。小・中学生の消費者にも、無理なく毎日使い続けやすい設計になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］春から順次切替

アース製薬＝https://corp.earth.jp