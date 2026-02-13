【最大640ポイント還元！】『スキップとローファー』『女の園の星』など学園モノ特集！【Amazon Kindle 冬のまとめ買い】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント還元セールが開催中！アニメ化もされた人気作『スキップとローファー』、各所絶賛の『女の園の星』などの話題の学園モノ漫画が楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、高校生の日常をメインに描く作品をピックアップ。思わず笑えて、ときどき眩しい、エモい青春が詰まった漫画の世界を楽しもう！
この記事で紹介した本を読む
■スキップとローファー 現在12巻
価格：9,540円（640ポイント還元）
スキップとローファー 現在12巻
岩倉美津未、今日から東京の高校生！ 入学を機に地方から上京した彼女は、勉強こそできるものの、過疎地育ちゆえに同世代コミュ経験がとぼしい。そのうえちょっと天然で、慣れない都会の高校はなかなかムズカシイ！ だけど、そんな「みつみちゃん」のまっすぐでまっしろな存在感が、本人も気づかないうちにクラスメイトたちをハッピーにしていくのです！
■女の園の星 現在4巻
価格：2,525円（25ポイント還元）
女の園の星 現在4巻
「声を出して笑った」の声、続出!!!
漫画賞総ナメ『夢中さ、きみに。』の和山やま初連載！
ある女子校、２年４組担任・星先生。生徒たちが学級日誌で繰り広げる絵しりとりに翻弄され、教室で犬のお世話をし、漫画家志望の生徒にアドバイス。時には同僚と飲みに行く…。な〜んてことない日常が、なぜこんなにも笑えて愛おしいんでしょう!?どんな時もあなたを笑わせる未体験マンガ、お確かめあれ！電子版にも本体表紙を収録！
■写らナイんです 現在7巻
価格：4,081円（109ポイント還元）
写らナイんです 現在7巻
爽やかホラーな、オカルト青春劇。
視えてはいけないものを引き寄せてしまう、
“超霊媒体質”の黒桐まこと。
オカルト部に情熱を捧げる
橘みちると出会い、
彼の世界が変わり出す―――
伊藤潤二氏、和山やま氏、村田雄介氏が絶賛！！
霊に追われる少年と、
霊を追う少女が繰り広げる
爽やかホラーな青春劇、開幕！！
■月刊少女野崎くん 現在17巻
価格：11,720円（601ポイント還元）
月刊少女野崎くん 現在17巻
無骨な男子高校生「野崎梅太郎」。彼に恋をした女子高生「佐倉千代」は勇気を振り絞って告白するものの、何故か恋人ではなく少女漫画家のアシスタントになったのでした…。男子高校生でありながら人気少女漫画家でもある野崎くんの日常を描く、少女漫画家男子コメディー!!
■薫る花は凛と咲く 現在21巻
価格：12,474円（630ポイント還元）
薫る花は凛と咲く 現在21巻
とある場所に、隣接するふたつの高校がある。バカが集まる底辺男子校・千鳥高校と、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子。強面で物静かな千鳥高校２年・紬 凛太郎は、実家のケーキ屋の手伝い中にお客として来ていた少女・和栗薫子と出会う。薫子との時間を心地よく感じる凛太郎だったが、彼女は徹底して千鳥を嫌う桔梗女子の生徒で……!?
※本ページで紹介する情報は、2025年2月13日15時現在のものです。
■スキップとローファー 現在12巻
価格：9,540円（640ポイント還元）
スキップとローファー 現在12巻
岩倉美津未、今日から東京の高校生！ 入学を機に地方から上京した彼女は、勉強こそできるものの、過疎地育ちゆえに同世代コミュ経験がとぼしい。そのうえちょっと天然で、慣れない都会の高校はなかなかムズカシイ！ だけど、そんな「みつみちゃん」のまっすぐでまっしろな存在感が、本人も気づかないうちにクラスメイトたちをハッピーにしていくのです！
■女の園の星 現在4巻
価格：2,525円（25ポイント還元）
女の園の星 現在4巻
「声を出して笑った」の声、続出!!!
漫画賞総ナメ『夢中さ、きみに。』の和山やま初連載！
ある女子校、２年４組担任・星先生。生徒たちが学級日誌で繰り広げる絵しりとりに翻弄され、教室で犬のお世話をし、漫画家志望の生徒にアドバイス。時には同僚と飲みに行く…。な〜んてことない日常が、なぜこんなにも笑えて愛おしいんでしょう!?どんな時もあなたを笑わせる未体験マンガ、お確かめあれ！電子版にも本体表紙を収録！
■写らナイんです 現在7巻
価格：4,081円（109ポイント還元）
写らナイんです 現在7巻
爽やかホラーな、オカルト青春劇。
視えてはいけないものを引き寄せてしまう、
“超霊媒体質”の黒桐まこと。
オカルト部に情熱を捧げる
橘みちると出会い、
彼の世界が変わり出す―――
伊藤潤二氏、和山やま氏、村田雄介氏が絶賛！！
霊に追われる少年と、
霊を追う少女が繰り広げる
爽やかホラーな青春劇、開幕！！
■月刊少女野崎くん 現在17巻
価格：11,720円（601ポイント還元）
月刊少女野崎くん 現在17巻
無骨な男子高校生「野崎梅太郎」。彼に恋をした女子高生「佐倉千代」は勇気を振り絞って告白するものの、何故か恋人ではなく少女漫画家のアシスタントになったのでした…。男子高校生でありながら人気少女漫画家でもある野崎くんの日常を描く、少女漫画家男子コメディー!!
■薫る花は凛と咲く 現在21巻
価格：12,474円（630ポイント還元）
薫る花は凛と咲く 現在21巻
とある場所に、隣接するふたつの高校がある。バカが集まる底辺男子校・千鳥高校と、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子。強面で物静かな千鳥高校２年・紬 凛太郎は、実家のケーキ屋の手伝い中にお客として来ていた少女・和栗薫子と出会う。薫子との時間を心地よく感じる凛太郎だったが、彼女は徹底して千鳥を嫌う桔梗女子の生徒で……!?
※本ページで紹介する情報は、2025年2月13日15時現在のものです。